"Die SPD ist in ihrer DNA keine Partei, in der man eine Revolution veranstalten kann"

Tritt nicht an: Kühnert von den Jusos. Foto: APA/dpa/Christoph Soeder

Berlin – Im Interview mit dem Spiegel verkündet Kevin Kühnert, Chef der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, kurz Jusos, dass er nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren werde. Er sagt: "Viele Leute haben sich bei mir gemeldet und mich gebeten zu kandidieren. Andere haben mir abgeraten."

Er entgeht damit einem Duell mit Olaf Scholz – und sagt dazu: "Kühnert gegen Scholz, das wäre doch ein Spektakel! Aber genau das war meine Sorge. Wir wären in einen Arena-Wahlkampf geredet worden."

Über die SPD sagt er, sie sei "in ihrer DNA keine Partei, in der man eine Revolution veranstalten kann", sondern eine "evolutionäre Partei, in der auch Gruppen, die irgendwo zwischendrin stehen, mitgenommen werden müssen". (red, 28.8.2019)