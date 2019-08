In dieser Galerie: 5 Bilder 2018 begann die damals 15-jährige Greta Thunberg ihren "Schulstreik für das Klima" mit einem selbstgemalten Schild vor dem Parlament in Schweden. Foto: Hanna FRANZEN / TT News Agency / AFP Bei der UN-Klimakonferenz im Dezember 2018 im polnischen Katowice fand Thunberg drastische Worte für die Verhandler: "Ihr seid nicht reif genug, um die Dinge beim Namen zu nennen." Foto: APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI Ende Mai 2019 war Greta Thunberg auch in Österreich zu Besuch, um den Schülerstreik zu unterstützen. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER Arnold Schwarzenegger über die 16-Jährige: "Sie ist eine Träumerin, eine Visionärin." Foto: R20AWS/Martin Hesz Am 14. August legte Thunberg mit der Malizia II in der britischen Hafenstadt ab, um über den Atlantik nach New York zu segeln. Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Über fehlende Updates konnte sich die Öffentlichkeit nicht beklagen, wenn es um den Segeltörn der 16-jährigen Greta Thunberg nach New York ging. Bereits vor ihrem Ablegen im britischen Plymouth am 14. August wurden Interessierte mit Daten, Zahlen, Fakten zur Sportyacht, der Crew und der Reise über den Atlantik versorgt. Es gab Meldungen über die erste zurückgelegte Seemeile, die erste Nacht, die fehlende Seekrankheit, und in den vergangenen Tagen ging es noch einmal Schlag auf Schlag: Thunberg kommt früher als erwartet in New York an. Dann doch nicht, der Wellengang ist zu hoch, der US-Zoll sperrt bereits um 22 Uhr. Die Winde stehen aber wieder günstig, vielleicht geht es sich doch aus. Nein, ja, vielleicht.

Fest steht: Am Mittwoch hat es Thunberg geschafft. Die Jacht ankert noch vor Coney Island. Am Mittwochabend soll sie amerikanischen Boden unter den Füßen haben. Geplant ist, dass sie bei der Einfahrt in die US-Metropole von 17 Segelschiffen der Vereinten Nationen begrüßt wird. Jedes war mit einem Symbol für eines der UN-Nachhaltigkeitsziele markiert. Neben dem Kampf gegen den Klimawandel hat sich die Uno unter anderem auch das Ende der Armut und die sichere Ernährung aller Menschen auf die Segel geheftet.

Ausruhen bis zum UN-Gipfel

Nach der zweiwöchigen Reise ist für Thunberg nun einmal Entspannung angesagt. Die Jugendliche will sich regenerieren, um spätestens für den UN-Weltklimagipfel ausgeruht zu sein. Dort wird sie im Rahmen eines Jugendtreffens am 21. September und schließlich während des Hauptgipfels am 23. September sprechen. Wie scharf die 16-jährige Schwedin diesmal die politischen Entscheidungsträger kritisiert, bleibt abzuwarten. Während der letzten UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice im Dezember fand Thunberg jedenfalls klare Worte in Richtung Verhandler: "Ihr seid nicht reif genug, um die Dinge beim Namen zu nennen. Selbst das überlässt ihr uns Kindern."

Im Jänner folgte schließlich der markante Ausspruch während des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos: "Unser Haus brennt." Gemeint hat Thunberg die globale Klimaerwärmung, die – sollte sie nicht stark verlangsamt werden – mit 2030 zu schweren Wetterkatastrophen und Nahrungsunsicherheit führen wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron borgte sich vor hurzem den Satz, um auf die Dramatik der Waldbrände im Amazonasgebiet aufmerksam zu machen.

USA als hartes Pflaster

Mit markigen Ansagen wird es Thunberg in den USA allerdings schwerer haben als in Europa. Auf dem alten Kontinent vereint sie mittlerweile hunderttausende Anhänger hinter sich. Als sie vor einem Jahr ihre Proteste gegen die Zerstörung des Weltklimas vor dem Parlament in Stockholm begann, teilte sie ihre Kritik noch auf Handzetteln und mit ihrem bekannten Schild "Skolstrejk för Klimatet" aus. Mittlerweile folgen Schülerinnen und Schüler fast auf der ganzen Welt ihrem Ruf, wenn die 16-Jährige sie dazu auffordert, am Freitag die Schule zu schwänzen – ein Streik für einen besseren Planeten.

In den USA kennt die junge Schwedin allerdings noch kaum jemand. Und fast nirgendwo haben Klimaleugner so leichtes Spiel wie in der amerikanischen Öffentlichkeit, wo selbst der Präsident den menschengemachten Klimawandel anzweifelt. Donald Trump beschrieb ihn gar als Falschmeldung, die von China in die Welt gesetzt wurde, um der US-Wirtschaft zu schaden.

Sorgen um das Weltklima nennt Trump "bullshit". Und während des G7-Gipfels im französischen Biarritz ließ der US-Präsident das Gespräch über den Klimawandel gleich vollkommen sausen. Dass Macron die Waldbrände hoch auf die Agenda des Treffens der sieben reichsten Demokratien gestellt hatte, nannte Trump eine falsche Prioritätensetzung. In Medienberichten vor wenigen Wochen war gar die Rede davon, dass die US-Regierung gezielt wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel missachtet und Warnungen zur Erderwärmung zensuriert.

Kein Treffen mit Trump

Einem möglichen Treffen mit Trump hat Thunberg bereits im Vorfeld eine Absage erteilt. Sie sehe keine Möglichkeit, dass der Präsident auf sie hören werde: "Ich kann nicht jeden überzeugen, und anstatt mit mir und schulstreikenden Kindern zu sprechen, sollten sich (die Entscheidungsträger) mit richtigen Wissenschaftern und Experten auf dem Gebiet unterhalten." So trug sie auch während ihrer Fahrt über den Atlantik den Spruch "Unite Behind the Science" oder "Vereint euch hinter der Wissenschaft" auf ihrer Segeljacke.

Mit dem Törn auf der klimaneutralen Sportyacht wollte Thunberg – die auf Reisen mit dem Flugzeug wegen der Klimaschädlichkeit verzichtet – darauf aufmerksam machen, dass es fast "unmöglich ist, nachhaltig zu leben", wie sie der New York Times sagte. Was vor allem dadurch klar wurde, dass die Yacht von fünf neuen Crewmitgliedern wieder nach Europa überstellt werden muss. Dafür sind fünf Transatlantikflüge notwendig. Plus einem Flug extra, da Thunbergs Skipper Pierre Casiraghi auch wieder per Flieger nach Hause reist. Unklar ist auch noch, wie die 16-Jährige wieder nach Europa gelangen wird.

Bis dahin wird sie aber Entscheidungsträger auf dem amerikanischen Kontinent treffen und an den UN-Klimagesprächen in Chile im Dezember teilnehmen. Das geht dann wieder mit dem Zug. (Bianca Blei, 28.8.2019)