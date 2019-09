Pro

von Andras Szigètvari

Neid und Eifersucht zählen zu den niederen Empfindungen, aber wer beneidet wird oder eifersüchtige Blicke erntet, der kann das für den eigenen Selbstwert nutzen. Hier kommen die T-Shirts mit den Städtenamen ins Spiel. Sie mögen zwar modisch nicht zur Haute Couture zählen, dafür aber helfen sie, das Gegenüber zu beeindrucken. Ein lausiges New-York-Shirt ist natürlich zu wenig. Aber wer mit Reykjavík, Ulan-Bator oder Roswell (Ufos!) auf der Brust aufwartet, kann punkten. Besonders in der grauen Winter- und Herbstzeit, wenn es ständig bei vier Grad plus nieselt, vermittelt das Shirt einen Eindruck davon, wo der Träger schon überall war und was er dort vielleicht erlebt hat.

Die Shirts bieten zudem die Gelegenheit, relativ fremden Menschen, die nur unbedacht Smalltalk führen wollen und nachfragen ("Ach, waren Sie schon in Rio?"), die Urlaubserlebnisse, die zu Hause kein Mensch mehr hören kann, noch mal zu erzählen. In voller Länge. Wer fragt, ist selbst schuld!