Bangkok – Die Familienverhältnisse von Thailands König Maha Vajiralongkorn sind ähnlich kompliziert wie der Name. In vierter Ehe verheiratet, aus früheren Beziehungen offiziell sieben Kinder. Das war es im Prinzip mit den Gewissheiten über den 67-Jährigen.

Zur Überraschung der gesamten Nation hat der Monarch jetzt Einblick in sein Privatleben gewährt. Das Königshaus veröffentlichte hochoffiziell mehr als 60 Fotos, die seine Geliebte Sineenat Wongvajirapakdi (34) zeigen: mal am Steuer eines Flugzeugs, mal zu Füßen des Königs neben dem Thron, mal die beiden zu zweit in Uniform. Auf einem Bild hält Koi – so der Spitzname – sogar seine Hand.