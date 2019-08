Italien: Einigung zwischen Fünf Sternen und PD auf neue Regierung.

Kommentar: Berauscht von sich selber und von sagenhaften Umfragewerten wollte Salvini nach der "vollen Macht" greifen – er hat sich dabei grandios verkalkuliert.

Rotes Steuerreformkonzept: SPÖ will Betriebe bei Investitionen entlasten.

Panorama: Tropensturm "Dorian" in der Karibik zu Hurrikan hochgestuft.

Gute Sache: Eine App gegen Verschwendung von Lebensmitteln.

Tote Tigerbabys: Besitzerin weist Anschuldigungen von sich.

Immo: Wozu die Bewertung von Immobilien notwendig ist, wer sie durchführen darf und mit welchen Kosten zu rechnen ist, kannst du hier erfahren.

[Wetter] Während in der Osthälfte bis in den Nachmittag hinein der Sonnenschein überwiegt, ziehen im Westen mit dichteren Wolken bereits am Vormittag einzelne Schauer durch. Später kommen Gewitter dazu. Bis 32 Grad.

[Zum Tag] Am 29.8.1893 erhält der US-amerikanische Tüftler Whitcomb Judson ein Patent auf den von ihm erfundenen Reißverschluss.