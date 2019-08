London – Der britische Premierminister Boris Johnson hat mit der von ihm verordneten Zwangspause des Parlaments einen Sturm der Empörung auf der Insel ausgelöst. Am Mittwochabend versammelten sich hunderte Menschen vor dem Parlament und dem Regierungssitz Downing Street in London, um gegen die – länger als übliche – Parlamentsschließung zu demonstrieren.

Johnson hatte angekündigt, dem Unterhaus noch vor dem EU-Austritt am 31. Oktober eine Zwangspause aufzuerlegen. Er gab an, sich hauptsächlich um die Verbrechensbekämpfung und eine ausreichende Versorgung des angeschlagenen Gesundheitswesens konzentrieren zu wollen. Königin Elizabeth II gab dem Antrag statt. Dem Parlament bleibt damit nur noch ein Zeitfenster von wenigen Tagen, um einen EU-Austritt ohne Abkommen per Gesetz zu verhindern. Doch das scheint angesichts der vielen Hürden im Gesetzgebungsprozess kaum zu bewältigen.

Massive Kritik

Die Aktivistin und Geschäftsfrau Gina Miller teilte Berichten zufolge mit, sie habe rechtliche Schritte gegen Johnsons Entscheidung eingeleitet. Miller hatte bereits 2017 ein Verfahren gegen die Regierung gewonnen, bei dem es um die Rechte des Parlaments bei der EU-Austrittserklärung ging.

Zahlreiche Menschen demonstrierten vor dem Parlament und dem Regierungssitz. Foto: AP / Vudi Xhymshiti

Eine Onlinepetition gegen Johnsons Maßnahme registrierte am Donnerstagmorgen bereits mehr als 1,1 Millionen virtuelle Unterschriften. Die Initiatoren verlangen, dass das Parlamentsgeschehen nicht unterbrochen wird, solange Großbritannien den Austritt aus der EU nicht verschiebt oder seinen Austrittsantrag zurückzieht. Solche Petitionen kann jeder Bürger einbringen, sie sind aber vor allem symbolischer Natur, da sie lediglich eine Unterhausdebatte zur Folge haben können.

Rumoren in der eigenen Partei

Auch in seiner eigenen Partei löste Johnson eine heftige Kontroverse aus. Medienberichten zufolge will die Chefin der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, noch am Donnerstag ihren Rücktritt bekanntgeben. Auslöser sollen vor allem private Gründe sein, doch der Zeitpunkt gab Anlass für Spekulationen über einen tiefen Riss in der Partei: Davidson war Johnsons erbittertste innerparteiliche Rivalin im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 und ist eine entschiedene No-Deal-Gegnerin. Sie galt einst als Hoffnungsträgerin der Tories.

Vertreter von Oppositions- und Regierungsparteien hatten am Mittwochabend noch in einer Reihe von Telefonkonferenzen die künftige Vorgehensweise besprochen. Ziel ist, eine parteienübergreifende Allianz zu schaffen, die eine erneute Verlängerung des in Artikel 50 der EU-Verträge anberaumten Zeitraums für den Austritt zu bewirken, sollte ein No-Deal-Brexit drohen.

"Frevel"

Parlamentspräsident John Bercow sprach von einem "Frevel an der Verfassung". Der frühere Schatzkanzler und Parteifreund Johnsons, Philip Hammond, twitterte: "Zutiefst undemokratisch." Es sei eine Schande, wenn das Parlament davon abgehalten werde, der Regierung in Zeiten einer nationalen Krise auf die Finger zu schauen. Der Brexit-Verantwortliche im EU-Parlament, Guy Verhofstadt, nannte Johnsons Vorgehen "unheimlich".

Der ultrakonservative Vorsitzende des britischen Unterhauses Jacob Rees-Mogg bezeichnete die Kritik an der Parlamentsschließung am Donnerstagmorgen seinerseits als "heuchlerisch". Auch Bercow kritisierte er für dessen Aussagen. Da er vom Parlament nicht zu einer Stellungnahme aufgefordert wurde, sei es nicht verfassungskonform, dass er sich überhaupt dazu äußere.

Das Unterhaus kommt nach der Sommerpause nächste Woche erstmals zusammen. Schon in der Woche danach beginnt die viereinhalbwöchige Zwangspause. Sie soll erst enden, wenn die Königin am 14. Oktober das neue Regierungsprogramm verliest. Wenngleich das britische Parlament durch Johnsons Vorgehen "nur" vier bis sechs Arbeitstage verliert, sehen die Abgeordneten darin einen Versuch, etwaige Hürden für ein Johnson'sches No-Deal-Szenario zu vermeiden.

Der Johnson-Fahrplan.

Dringlichkeitssitzungen

Auch deshalb könnte Speaker Bercow bereits am kommenden Dienstag eine sogenannte "emergency backbench debate" im Unterhaus einberufen. Ein abgeänderter Brexit-Vertrag könnte dann binnen weniger Tage zur Abstimmung kommen und, wenn angenommen, noch am Wochenende des 7. und 8. September vom House of Lords, der zweiten Parlamentskammer, in einer Dringlichkeitssitzung angenommen werden. Sollte auch noch die Königin abnicken, könnte es noch vor der Prorogation – wie die geplante Unterbrechung des Parlaments genannt wird – zu einem Brexit-Gesetz kommen. Ansonsten müssten die Parlamentarier nach dem 14. Oktober quasi neu beginnen und einen erneuten, aber hastigen Anlauf starten, um ein Austrittsabkommen durchs Parlament zu bringen.

Dennoch bleibe genügend Zeit für alle nötigen Debatten, beschwichtigte Johnson am Mittwoch in einem Brief an alle Abgeordneten. "Wenn es mir gelingt, einen Deal mit der EU auszuhandeln, hat das Parlament die Gelegenheit, das zur Ratifizierung eines solchen Deals nötige Gesetz vor dem 31. Oktober zu verabschieden."

Demonstranten sehen die britische Demokratie durch Johnsons Verhalten gefährdet. Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Johnson droht zudem weiter unverhohlen mit einem chaotischen Brexit, sollte sich die EU nicht auf seine Forderung nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Mehrmals hatte er in den vergangenen Tagen gewarnt, Brüssel solle sich nicht darauf verlassen, dass die Abgeordneten einen No Deal verhindern würden. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wird mit drastischen Konsequenzen für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals gerechnet.

Johnson pokert hoch

Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte trotz der Zwangspause einen Versuch an, den No-Deal-Brexit per Gesetz zu verhindern. Auch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung will er "zu gegebener Zeit" einreichen. Ob sich dafür derzeit eine Mehrheit fände, ist ungewiss. Auch kündigten bereits hochrangige Vertreter der Tories an, dass ein Misstrauensvotum nicht zwangsläufig zu Neuwahlen noch vor dem Brexit-Termin führen würde. Die Konservativen dürften den Wahltag bestimmen, und dieser würde definitiv nach dem ominösen Austrittsdatum 31. Oktober liegen, schreibt der "Guardian".

In die Debatte über ein etwaiges Misstrauensvotum mischte sich auch US-Präsident Donald Trump ein, der bekanntlich hohe Stücke auf Johnson hält. Wenig überraschend riet er deshalb den Parlamentariern dazu, von einer solchen Abstimmung abzusehen. (faso, APA, 29.8.2019)