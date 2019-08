FPÖ-Chef Norbert Hofer will mit einer Prämie für Autokäufer die Umwelt schützen. Foto: APA/AFP/ALEX HALADA

Wien – Die FPÖ fordert im Wahlkampf die Einführung einer "Umweltprämie" für Pkw, die zwölf Jahre alt oder älter sind. Ziel solle sein, den Fahrzeugbestand damit rasch zu erneuern und "alte Stinker" gegen neuere Fahrzeuge einzutauschen, argumentierte Parteichef Norbert Hofer am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal". Zuletzt gab es eine derartige Aktion in Österreich 2009.

"Die Umweltprämie ist eine sinnvolle und wirkungsvolle Maßnahme für die Umwelt. Wir erneuern den Fahrzeugpark und verringern damit die Belastungen für die Umwelt", sagte Hofer. Vor allem für Klein- und Mittelverdiener sei das eine Chance, sich leichter ein neues oder neuwertiges Auto kaufen zu können. Bei der Neuanschaffung müssten Kriterien wie ein geringer Schadstoffausstoß erfüllt werden, das alte Fahrzeug muss verschrottet werden.

Hofer sieht keinen Widerspruch zu Umweltkrise

Wie hoch die Prämie sein soll, ließ Hofer offen. 2009 wurden für den Eintausch von Pkw, die 13 Jahre oder älter waren, 1.500 Euro bezahlt. Das Budget werde durch die Maßnahme nicht belastet, meint Hofer. Allein durch die Mehrwertsteuer, die beim Ankauf eines Fahrzeuges fällig wird, werde mehr eingenommen, als der Bund durch die Umweltprämie zur Verfügung stellen muss.

"Dazu kommt, dass sich damals der Fahrzeughandel zu 50 Prozent beteiligt hat", sagte Hofer in Ö1. "Das heißt, in Summe bekommen sie 3.000 Euro." Allerdings hat die Autoindustrie 2009 die Prämie nicht verdoppelt, sondern die Hälfte selber getragen und ans Finanzamt überwiesen. Inwiefern sich der Fahrzeughandel an dieser "Umweltprämie" beteiligen würde, ist unklar.

Für Hofer steht die Maßnahme, den Kauf neuer Autos mit Diesel- und Benzinmotoren finanziell zu fördern, nicht in Widerspruch zu den Warnungen vor einem nahenden Umweltkollaps.

Schnapsidee

"Was Hofer da anbietet ist vor allem eine Verkaufsförderung im Interesse der Autokonzerne und dient nicht dem Klima- oder Umweltschutz," sagt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV). "Alte Autos einsammeln und nach Osten oder nach Afrika verkaufen bringt für das Weltklima gar nichts. Vielmehr muss die Autoindustrie – insbesondere für die vielen Fahrzeuge mit Motoren der Euro Norm 5 (diese versinken mit 846 mg/km die Luft am ärgsten) – Nachrüstungen finanzieren (3000 Euro). Dafür sollten sich verantwortungsvolle Politiker, die keine "Deals" mit der Wirtschaft anstreben, einsetzen."

Das deutsche Kraftfahrt Bundesamt hat diese Nachrüstungen vor wenigen Tagen zugelassen und der Hersteller hat erklärt, ab Oktober 2019 damit beginnen zu können. (red, APA, 29.8.2019)