Pamela Rendi-Wagner eine "Kammerzofe" und "Gassendirne"? Mit ihrer Videounterstützung für ÖVP-Chef Sebastian kurz sorgte Christiane Hörbiger vergangene Woche für Aufsehen. Schauspielerin und Kabarettistin Aida Loos reagiert jetzt mit einer Parodie auf die Wahlwerbung der Kollegin. Voller Abscheu über den Misstrauensantrag der Sozialdemokratin würgt sie die Worte heraus.

Aida Loos

Fast zwei Minuten lang schlüpft Loos in Rolle, Schminke und Outfit Hörbigers. Kurz kennengelernt habe sie, als er zum Casting für "Austria's Next Leihoma" ins Altersheim gekommen sei. Seit ihm herrsche in Österreich Aufbruchstimmung: "Wir wollten alle auf und ... brechen." Mit "wir" – der Formulierung, die von Höbrigers Verwandtschaft schon zurückgewiesen wurde – meint Loos jene Menschen, die eine "prächtige Villa in Döbling geerbt haben, also wir, das gemeine Volk".

Jüngster Kanzler, größtes Chaos

Türkis-Blau nennt Loos mit strahlenden Augen denn auch eine "Rekordregierung" und frohlockt über Sebastian Kurz als "den jüngsten Bundeskanzler aller Zeiten, der es geschafft hat, in der kürzesten Regierungszeit das größtmögliche Chaos zu hinterlassen, mit dem kleinsten Innenminister aller Zeiten und dem korruptesten Vizekanzler, und das ohne Ausbildung. Was sind die Menschen doch nur einfältig." (red, 29.8.2019)