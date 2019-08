Lächelnde Kinder, freundliche Pensionisten, aufgekrempelte Hemdsärmel, offene Blicke direkt in die Kamera. Auch auf den Plakatwänden des Landes ist der Wahlkampf nun angekommen. Und mit den sonnigen Sujets bereichern auch unterschiedlichste Slogans die Umgebung. Wobei, so unterschiedlich sind die Slogans im Endeffekt nicht. ÖVP und FPÖ haben sich unter anderem beide für den alten Jörg-Haider-Slogan "Einer, der unsere Sprache spricht" entschieden. Auf den Kurz-Sujets ist auch von "am Boden bleiben", "in Europa Stärke zeigen" oder "unseren Werten" die Rede. Bei der FPÖ gibt man sich "Fair. Sozial. Heimattreu" oder setzt auf "Sicherheit für Österreich".

"Von einem Vollzeitjob muss man leben können" oder "Nur gemeinsam schaffen wir es aus der Klimakrise" heißt es auf den SPÖ-Plakaten, über allem prangt der Spruch "Menschlichkeit siegt". Wen der Anstand beziehungsweise das Klima wählen würde, fragt man sich dafür bei den Grünen. Und die Neos stellen den Slogan "Umwelt und Wirtschaft verbinden. Macht sonst keiner" in den Raum.

Was würde auf Ihrem Wahlplakat stehen? Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Kreieren Sie Ihren Slogan!

Da ist durchaus noch mehr Diversität bei der Themensetzung drinnen. Kreieren Sie Ihren eigenen Slogan, mit dem Ihre Partei zur Nationalratswahl antreten würde! Und so setzen Sie ihn zusammen: "Postingnamen + die letzte Textnachricht, die Sie gesendet haben". Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 29.8.2019)