Einer aktuellen Studie zufolge haben Optimisten eine längere Lebenserwartung als Pessimisten. Das liege unter anderem an einer besseren Bewältigungsstrategie angesichts von Stresssituationen und Schwierigkeiten, so die US-Forscher. Das Glas halb voll statt halb leer zu sehen soll also zuträglich sein. Oder wie User "Reinhold Loecker" das sieht, kann es auch am Wesen der beiden Typen liegen:

Wie man an gewisse Situationen herangeht, ob man grundsätzlich hoffnungsvoll und positiv gestimmt ist oder immer vom Schlimmsten ausgeht, ändert klarerweise die Wahrnehmung des Lebens.

Optimist oder Pessimist, wozu tendieren Sie? Foto: Mukhina1 Getty Images/iStockphoto

Wie ist Ihr Blick auf das Leben?

Hat sich das über die Jahre geändert? Sind Pessimisten Ihrer Meinung nach nur enttäuschte Optimisten? Welche Vor- und Nachteile hat es, Optimist oder Pessimist zu sein? Denken Sie, dass Erfahrungen dazu beitragen, optimistischer oder pessimistischer zu sein, oder ist an dieser Einstellung nicht zu rütteln? (mawa, 2.9.2019)