Thomas Brezina stellt sich einem AMA auf Reddit. Foto: Tom Storyteller GmbH

Viele Prominente nutzen Instagram, Twitter und Facebook, um mit ihren Fans Kontakt zu halten. Kinderbuchautor und Moderator Thomas Brezina hat einen recht lebendigen Instagram-Account. Aktuell hat er aber noch eine weitere Plattform gewählt – er stellt sich am Donnerstag den Fragen seiner Fans auf Reddit.

Neues Buch

Anlass ist das Erscheinen seines neuen Buches "Blödsinn gibts nicht: Wie wir Kinder fürs Leben begeistern" am Samstag. Auf Reddit veranstaltet der Autor von 560 Büchern deshalb ein "Ask me anything" (AMA, zu Deutsch "fragt mich alles").

Viele Nutzer haben dieses Angebot bereits in Anspruch genommen. Unter dem Reddit-Beitrag finden sich bereits zahlreiche Fragen. Eine der populärsten ist, wer Brezina in einem US-Remake von "Tom Turbo" spielen sollte, falls Disney oder Netflix einmal die Rechte daran kaufen sollten. (red, 29.8.2019)