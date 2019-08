Mittwochabend war der Chater Garden, ein öffentlicher Park im Zentrum Hongkongs, plötzlich von tausenden violetten Lichtern erleuchtet. Die Teilnehmer der Aktion – die Organisatoren sprachen von 30.000, die Polizei von 11.500 Menschen – hatten violette Filter vor den Leuchten ihrer Smartphones angebracht. So wollten sie Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, das am Rande der seit Monaten andauernden Massenproteste aufgekommen war: sexuelle Übergriffe der Behörden auf festgenommene Demonstrantinnen.

Violettes Licht als Warnsignal gegen sexuelle Übergriffe. Foto: APA / AFP / Philip Fong

Zwei prominente Vorfälle

Auslöser der Proteste waren zwei Vorfälle, die sich im August rund um Proteste in der Finanzmetropole ereigneten. Anfang des Monats wurde eine Demonstrantin an der Tin Yiu Plaza in Tin Shui Wai von fünf Polizistinnen und Polizisten festgenommen und an Armen und Beinen weggetragen. Dabei verrutschten Kleid und Unterwäsche der Frau, ihre Rufe nach weiblichen Beamten und die Bitte, sie zu bedecken, blieben ungehört. Videos und Fotos der Festnahme verbreiteten sich im Internet und riefen wütende Reaktionen hervor. Die Hongkonger Polizei gab in einer Stellungnahme bekannt, dass sich die Frau ihrer Festnahme gewalttätig widersetzt habe. Sie sei zuerst von drei Polizistinnen verhaftet worden, die beiden männlichen Beamten seien erst nachher als Verstärkung hinzugestoßen.

Der andere Fall betrifft eine junge Frau, die unter dem Pseudonym Ms. Lui an die Öffentlichkeit ging. Sie wirft der Polizei vor, sie einer unrechtmäßigen und demütigenden Durchsuchung unterzogen zu haben, nachdem sie auf einer Demonstration festgenommen worden war. Zwei Polizistinnen hätten sie gezwungen, sich vollständig zu entkleiden, während zehn bis fünfzehn Polizisten vor der Tür gestanden seien. Die Durchsuchung habe fünfzehn bis dreißig Minuten gedauert.

Die Demonstration stand unter dem Motto #ProtestToo, eine Verquickung des Wortes Protest und dem Hashtag #MeToo. Foto: Reuters / Anushree Fadnavis

Polizei bestreitet Übergriffe

Eine Sprecherin der Hongkonger Polizei bestritt die Vorwürfe. Die Rechte der Frau seien stets gewahrt worden, auch würden Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass sie nur vier Minuten lang durchsucht worden sei. Weiters habe sich keine größere Gruppe männlicher Polizisten vor der Tür befunden. Bisher seien auch keine formellen Beschwerden bei der Polizei eingelangt.

Die beiden Betroffenen traten auf der Demonstration zusammen mit sechs weiteren Frauen auf, die im Rahmen der Proteste sexuelle Übergriffe erfahren hatten. Teils vermummt, um ihre Identitäten zu schützen, berichteten sie über ihre Erfahrungen. Das Problem, so die Demonstrierenden, sei gravierend. Die Organisation Association Concerning Sexual Violence Against Women (ACSVAW) hatte im August eine Befragung unter Demonstrantinnen durchgeführt. Dabei gaben 46 von 221 befragten Frauen an, seit Beginn der Proteste sexuelle Übergriffe erlitten zu haben. Die Hälfte der Frauen erfuhr Gewalt durch Beamte, acht weitere Frauen berichteten von Vorfällen, während sie in Polizeigewahrsam waren. Die restlichen Übergriffe sollen in 18 Fällen von Peking-treuen Gegendemonstranten, in weiteren vier Fällen von Mitgliedern der Protestbewegung ausgegangen sein.

Fotos und Videos der Demonstration wurden unter dem Hashtag #ProtestToo in den sozialen Netzwerken geteilt. Das Schlagwort ist eine Anspielung auf den bekannten Hashtag #MeToo. Viele Protestierende schrieben sich das Motto auch mit Lippenstift auf die Haut. Die Demonstration war im Vorfeld von den Behörden genehmigt worden. Eine für Samstag geplante Massendemonstration wurde indes verboten. (Ricarda Opis, 29.8.2019)