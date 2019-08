Wien – Zoe und Victoria – die Mädchen der selbsternannten "Gucci Gang" im TV-Format "Germany’s next Topmodel" – verdrücken für Burger King nicht nur Tränen sondern auch den Chicken Filet Burger. In Szene gesetzt wurden sie von Jung von Matt/Donau.

Foto: Jung von Matt/Donau

Foto: Jung von Matt/Donau

"Was seit über einem Jahr niemandem gelungen ist, schafft BURGER KING® nun mit

der Lancierung des neuen Chicken Filet Burgers: Die Wiedervereinigung der

beiden", sagt Marketingleiter Jan-Christoph Küster und verweist auf ein Meet and Greet mit Zoe und Vicotira und dem Chicken Filet Burger am 5. September, 16.30 Uhr, Burger King in der Wiener Annagasse. (red, 29.8.2019)