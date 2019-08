"ZIB 100" in neuem Design

Foto: screenshot/tvthek.orf.at

Wien – Die "Zeit im Bild" geht im Social-Media-Bereich neue Verbreitungswege und ist ab 1. September – rechtzeitig zum Intensivwahlkampf – neben Facebook auch auf Instagram präsent. Die "ZIB 100" zeigt sich dann auch in einem neuen Design und im Insta-tauglichen 5:4-Format, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Bieten will man öffentlich-rechtliche Nachrichten für ein junges und mobiles Publikum. Bei der ZIB auf Instagram sollen daher die wichtigsten Breaking News, aber auch Fotos, Videos, Zitate, Grafiken und Fakten des Tages geboten werden. (APA, 29.8.2019)