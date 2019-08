Gudenus "übersetzt" Glock. Foto: APA/AFP/SZ/Spiegel

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat nach einer eingehenden Prüfung entschieden, einzelne Ermittlungsstränge gegen die beiden ehemaligen FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus nicht zu verfolgen. Dabei handelt es sich etwa um den Vorwurf der Vorteilsannahme oder der Bildung einer staatsfeindlichen Vereinigung. Davon unberührt sind aber die Ermittlungen wegen Untreue, die aufgrund von Aussagen im Ibiza-Video eingeleitet wurden. Hierzu gab es bereits Razzien bei den beiden Protagonisten des heimlich aufgenommenen Clips.

Es gibt "keine einzige Einstellung", sagte ein WKStA-Sprecher. Es seien nach der Veröffentlichung des Videos Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingelangt. Diese müssen geprüft werden. Bei den genannten Delikten wie Vorteilsannahme sah die Staatsanwaltschaft aber nicht ausreichend Substanz, um Ermittlungen einzuleiten. Das liegt auch daran, dass Strache und Gudenus bei der Aufnahme des Videos zwar Amtsträger waren – Strache ein Nationalratsabgeordneter, Gudenus ein Wiener Vizebürgermeister. Aber sie hatten in ihrer Position nicht die Möglichkeit, versprochene Amtsgeschäfte zu beeinflussen.

WKStA ortet Gesetzeslücke

"Die Forderung einer finanziellen Unterstützung dafür, dass der Täter in die Position des Amtsträgers kommt, verbunden mit dem Versprechen, sich dadurch in der allfällig zu erlangenden Position als Amtsträger beeinflussen zu lassen oder einen allfälligen anderen Amtsträger zu beeinflussen, ist nach der geltenden Gesetzeslage nicht gerichtlich strafbar", heißt das bei der WKStA in Juristendeutsch. Das könnte als Gesetzeslücke interpretiert werden, heißt es bei der WKStA. "Es wäre Sache des Gesetzgebers, diese – allfällige planwidrige – Lücke zu schließen."

Nach Prüfung auf Vorliegen eines Anfangsverdachts habe man lediglich entschieden, bei einzelnen Anzeigen auf die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu verzichten, so der Sprecher. Es geht hier um Vorteilsannahme, konkret geforderte Parteispenden zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro für künftige Bauaufträge durch Strache sowie die Übersetzung durch Gudenus ins Russische.

Auch weitere Vorteilannahme-Anzeigevorbringen gegen FPÖ-Politiker werden von der WKStA nicht weiter verfolgt, so etwa gegen Straches Nachfolger als Parteichef, Norbert Hofer, aber auch gegen die Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker sowie gegen Ex-Innenminister Herbert Kickl. Derzeit keinen Anfangsverdacht auf eine strafbare Handlung sieht die Staatsanwaltschaft auch beim Vorwurf, Kickl habe einen Unternehmer zu FPÖ-Parteispenden über den Verein Austria in Motion aufgefordert.

"Novomatic zahlt alle"

Weiter bestehen bleiben Ermittlungen wegen Untreue. Auch im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video, wie die WKStA dem STANDARD bestätigt. Hier dürfte es sich um etwaige Ungereimtheiten im Zusammenhang mit der Bestellung von Peter Sidlo zum Casinos-Austria-Vorstand handeln. Dafür sollen Gudenus und Strache interveniert haben, es gab deshalb bereits mehrere Hausdurchsuchungen. (red, 29.8.2019)