Hugh Grant ist kein Fan von Boris Johnson. Foto: REUTERS/Monica Almeida

In Großbritannien geht es drunter und drüber. Premierminister Boris Johnson verordnete dem Parlament eine längere Zwangspause. Damit will er den No-Deal-Brexit am 31. Oktober durchboxen. Am Mittwochabend führte das zu Demonstrationen von Brexit-Gegnern. Auch in den sozialen Medien herrscht Aufregung. Schauspieler Hugh Grant richtete Johnson auf Twitter besonders scharfe Worte aus.

"Kleine Gang masturbierender Aufpasser"

"Du wirst die Zukunft meiner Kinder nicht verscheißen. Du wirst nicht die Freiheiten zerstören, für die mein Vater in zwei Weltkriegen gekämpft hat. Fuck off, du aufgelasene Gummiente. Großbritannien ist angewidert von dir und deiner kleinen Gang masturbierender Aufpasser", wetterte der Schauspieler gegen den umstrittenen Politiker.

Auf Twitter bekam Grant viel Beifall für die Aussage, mit Hundertausenden Likes und Zehntausenden Retweets. (red, 29.8.2019)