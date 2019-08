Zach Braff (Aidan Bloom) und Jim Parsons (Paul) in dem berührenden und unkonventionellen Familienabenteuer "Wish I Was Here" um 10.25 Uhr in ORF 1. Foto: ORF

10.25 KOMÖDIE

Wish I Was Here (USA 2014, Zach Braff) Not macht erfinderisch: Aidan (Zach Braff) müht sich als erfolgloser Schauspieler in LA ab – der Job seiner Frau Sarah (Kate Hudson) ist schlecht bezahlt. Seit bei Aidans Vater Krebs diagnostiziert wurde und er seine Behandlung privat bezahlen muss, kann er das Geld für die Privatschule seiner Enkel nicht mehr aufbringen. Selbst ist der Mann: Aidan unterrichtet seine Kinder fortan zu Hause – auf seine Weise. Bis 12.00, ORF 1

diefilmfabrik

20.15 SCIFI-FILM

Total Recall(USA, Kanada 2012, Len Wiseman) Futuristisches Actionkino mit Colin Farrell und Kate Beckinsale im Jahr 2084: Fabrikarbeiter Douglas (Farrell) bucht ein virtuelles Abenteuer, um seinem Alltag zu entfliehen. Die Erinnerungen eines Agenten sollen auf ihn überspielt werden. Etwas geht jedoch schief – Traum und Realität verschwimmen. Enthalten die neuen Erinnerungen doch mehr Wahrheit als erwartet? Bis 22.50, ProSieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Grüne Geschäfte Fair Fashion statt Billigtextilien, auf Plastik lässt sich sowieso verzichten, und Verbrennungsmotoren sind das Böse. Die Liebe zum Umweltschutz findet langsam Einkehr in Handel und Industrie. Doch ist das alles nur Fassade zum Zweck der Umsatzsteigerung? Oder fängt die Wirtschaft tatsächlich langsam an, grüner zu denken? Bis 21.30, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Charles Manson: Der Dämon von Hollywood Man wird nicht als Serienmörder geboren. Und tatsächlich: Bevor Charles Manson einer der berühmt-berüchtigsten Mörder der USA wurde, war sein Traum, sich in LA als Rockstar zu etablieren. Worin er sich sogar ganz gut machte. Doch als der Traum zerbrach, entwickelte sich eine andere Leidenschaft. Tom O'Dell hat mit Zeugen im Manson-Prozess und Mithäftlingen gesprochen. Bis 23.30, Arte

22.40 DOKUMENTATION

Universum History "80 Jahre Beginn 2. Weltkrieg" – passend wird in der diesmaligen Ausgabe von Nancy Wake und ihrer Flucht vor der Gestapo berichtet. Nach den Ereignissen in Wien 1938 wollte sie ihre Wahlheimat, Frankreich, von den Nazis befreien. Somit begann sie mit ihrer Ausbildung zur Agentin in England, was schließlich zu ihrer Unterstützung in der französischen Resistance führte. Sie wurde die meistdekorierte weibliche Militärangehörige der Alliierten. Bis 23.35, ORF 2

23.30 SPIELFILM

Mein bester Feind(Österreich/Luxemburg 2011, Wolfgang Murnberger) Victors (Moritz Bleibtreu) und Rudis (Georg Friedrich) lange gemeinsam gegangene Wege scheiden sich, als Victor ins KZ verfrachtet wird und Rudi bei den Nazis landet. Schockierende Wendung: Als Rudi Victor nach Berlin bringen soll, wird der jüdische Ex-Gefangene zum SS-Mann – der Ex-Sturmbannführer zum KZ-Häftling. Mehr denn je geht es nun um Leben oder Tod. Bis 1.10, ORF 2