Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag einen neuen Premierminister sowie mehrere neue Minister nominiert. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Kiew – Gut einen Monat nach der Parlamentswahl in der Ukraine hat Staatschef Wolodymyr Selenskyj einen neuen Ministerpräsidenten nominiert. Selenskyj will dem Parlament den 35-jährigen Juristen Olexii Gontscharuk als Regierungschef vorschlagen, wie aus einem parlamentarischen Resolutionsentwurf hervorgeht, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag zitierte.

Selenskyj nominierte auch einen neuen Verteidigungs- und Außenminister. Der ehemalige Nato-Botschafter Vadym Prystaiko soll künftig das Außenamt führen, der Anwalt Andriy Zahorodnyuk soll Verteidigungsminister werden.

Absolute Mehrheit im Parlament

Selenskyj hatte im Mai sein Amt angetreten. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl im Juli hatte seine neu gegründete Partei Diener des Volkes die absolute Mehrheit errungen. Am Donnerstag kam das neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Selenskyj hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg in der Ostukraine zu beenden. Seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten im Frühjahr 2014 wurden bereits mehr als 13.000 Menschen getötet. Kiew und westliche Regierungen werfen Moskau vor, die Rebellen in der Ostukraine mit Waffen zu unterstützen. Moskau weist dies zurück.

Ukraine-Gipfel in Paris

Im September soll ein Ukraine-Gipfel stattfinden, an dem neben Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sowie der französische Präsident Emmanuel Macron teilnehmen sollen, um die Vereinbarungen des Minsker Friedensabkommens voranzutreiben. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Laut Merkel soll der Gipfel in Paris stattfinden. Das letzte Treffen in diesem Format gab es 2016 in Berlin.

Im Vorfeld des Treffens telefonierte Merkel am Donnerstag mit Putin. Beide Politiker stimmten darin überein, dass die Vorbereitungen vorangetrieben werden sollten, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem Telefonat. Die Kanzlerin betonte demnach zudem die Dringlichkeit, die Verhandlungen über die künftigen Verträge über den Gastransit aus Russland über die Ukraine nach Europa zu beschleunigen. (APA, Reuters, red, 29.8.2019)