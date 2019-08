Ana Threat bringt ihre ganz eigene Version eines Boiler Rooms nach Pürbach. Foto: dazed & confused shows

Freitag, 30.8.

Beginnen wir wieder mit einer kleinen Landpartie. Heute geht es an den Ort, aus dem die Autorin dieser Zeilen stammt. Die Empfehlung für die Veranstaltung Progress #11 hat aber nichts mit persönlicher Sentimentalität zu tun, sie ist ausschließlich dem feinen Line-up geschuldet. Das Wald4tler Hoftheater in Pürbach wird heute von sehr unterschiedlichen, aber handverlesenen Acts bespielt. Die wunderbare Experimental-Schlagzeugerin und Popfest-Alt-Kuratorin Ana Threat wird zum Beispiel mit ihrem anderen, etwas elektronischeren Projekt The Boiler vor Ort sein. Auf der Bühne: eine Drummachine, eine 4-Spur-Bandmaschine, Synths, eine Philicorda-Orgel und natürlich Frau Threat, äh Boiler, die heftigen Körpereinsatz nicht scheut. Kathartisch! Ebenso mit von der Partie sind zum Beispiel Philipp Quehenberger, den man nicht vorstellen braucht, oder der wunderbare Cosmic-Disco-Experte Mike Burns.

In Wien geht der Pop-up-Club Horst, der mittlerweile länger lebt als so mancher Fix-Club, in die angeblich letzte Saison. Das bedeutet auch, dass der Sommer nun offiziell vorbei ist und wieder der Ernst des Nachtlebens in den Clubs beginnt. In der Grellen Forelle regiert wieder Fish Market mit Techno und Riesendarkroom, in der Pratersauna wird das ganze Wochenende von den Machern der Reihe Schlaflos gestaltet, die fröhlichen House und mehr liefern. Im Rhiz werden die 80er gefeiert, in denen Wien noch wie Chicago klang, zumindest wenn man die Musik von Aktionskunst Gerasdorf gehört hat. Diese Raritäten werden dort auf einer EP präsentiert. Hört man nicht alle Tage!

Samstag, 31.8.

Am Samstag möchte man sich wieder zerteilen: Volksstimmefest mit Dives, Kids N Cats und vielen mehr oder Gürtel Nightwalk mit allen anderen (Black Palm Orches tra, Dun Field Three, Kaelani etc.). Vielleicht am Samstag lieber zum Nightwalk, denn das Volksstimme fest hat’s am Sonntag, etwa mit Andreas Spechtl, auch noch.

Stimmung wie in Tel Aviv verspricht der Kibbutz Club im Club-U, und in Linz feiert das wunderbare Lokal Solaris zwölfjähriges Bestehen mit soulbasierten Beats zum engen Tanzen vom Niederländer Jael. (Amira Ben Saoud, 30.8.2019)