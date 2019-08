Die Zahl der US-Truppen soll sich nach einem Abkommen mit den Taliban auf 8.600 Soldaten reduzieren. Foto: APA/AFP/THOMAS WATKINS

Kabul/Washington – Nach dem angestrebten Abkommen mit den radikalislamischen Taliban will US-Präsident Donald Trump zunächst 8:600 amerikanische Soldaten in Afghanistan belassen. "Wir werden auf 8:600 runtergehen, und dann von dort aus festlegen, wie es weitergeht", sagte Trump am Donnerstag in einem Interview bei Fox News Radio.

Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Er betonte aber, es müsse immer eine gewisse amerikanische Präsenz in dem Land geben, um die Ausbreitung terroristischer Gefahren zu verhindern. Mit Blick auf die Gespräche zwischen den USA und den Taliban sagte er, man komme einem Abschluss näher. Er könne aber nicht sagen, ob es am Ende eine Einigung geben werde. "Ich weiß nicht, ob es dazu kommt."

Verhandlungen seit Ende 2018

Am Mittwoch hieß es vonseiten der Taliban, man stehe kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen mit den USA. Einem ranghohen Sicherheitsbeamten in Kabul zufolge hieß es, die Taliban hätten sich mit den USA auf einen Zeitrahmen für den Abzug der US-Truppen von etwa 14 bis 24 Monaten verständigt.

In Katars Hauptstadt Doha finden seit Ende letzten Jahres Friedensgespräche zwischen Vertretern der USA und den Taliban statt. Den Taliban geht es vor allem um den Abzug der US-Truppen. Den USA wiederum geht es vor allem um Garantien der Taliban, dass Afghanistan nicht wieder zu einem Rückzugsort für Terroristen wird. Gespräche mit der afghanischen Regierung lehnen die Taliban ab. (APA, Reuters, red, 29.8.2019)