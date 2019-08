Foto: imago/Nordphoto

Berlin – Jan Böhmermann will nach eigenen Worten SPD-Chef werden. Das kündigte der Satiriker am Donnerstagabend in seiner Show "Neo Magazin Royale" an. Willy Brandt sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt: "Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife."

Es könne juristische Schwierigkeiten geben, sagte er. Aber: "Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden." An die Adresse der Parteimitglieder sagte der Entertainer: "Ich bin bereit, die SPD zu retten, wenn Ihr mir dabei helft."

Seine Kampagne habe den Hashtag "#neustart19", die Website den Namen neustart19.de. Auch auf Twitter und Facebook werde geworben. Jedoch müsse er noch drei Herausforderungen bewältigen, wie der 38-Jährige auf der Website schreibt: "1. Formell muss die Kandidatur für den Parteivorsitz bis Sonntag um 18 Uhr eingereicht sein. 2. Ich brauche bis dahin die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 3. Ich brauche bis dahin eine gültige Mitgliedschaft in der SPD."

janboehm

In einem You-Tube-Video hält Böhmermann eine Rede, bei der er seine angebliche Kandidatur verkündet. "Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden", sagt er.

Was ihn qualifiziert? "Meine Heimat ist das sozialdemokratische Basisland Bremen. Ich habe mich aus diesen einfachen sozialen Verhältnissen mit größtenteils öffentlichen Geldern hochgearbeitet – hier hin, zu ZDF-Neo. Eine klassische Gerhard-Schröder-Biografie." Die SPD solle auch bedenken, wie viele Follower er auf Twitter hat. (APA, red, 29.8.2019)