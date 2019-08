Foto: Ballesterer

Der kritische Tiroler Blogger Markus Wilhelm (dietiwag.org) lehnte es ab, vom Österreichischen Journalisten-Club mit dem Claus-Gatterer-Preis ausgezeichnet zu werden, gesponsert vom Land Burgenland und den Esterházy-Betrieben. Donnerstagabend fand der ÖJC im Fußballmagazin "Ballesterer" einen neuen Preisträger,

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für sozial engagierten Journalismus geht laut ÖJC für die Titelstory "Die Integrationsdebatte im Fußball", erschienen im Dezember 2018 an das Fußballmagazin. (Auf dem "Ballesterer"-Cover lautet der Titel "Vereinte Nationen".) Der ÖJC würdigt damit "Porträts von Menschen, die als Migranten und Migrantinnen nach Österreich gekommen sind und ihre (Fußball-) Geschichte erzählen".

Die Ehrende Anerkennung geht heuer an die TV-Journalistin Beate Haselmayer. Sie bekommt die Auszeichnung für ihre Reportage "Besser als die Straße", gesendet am 23. August 2018 in der Fernsehsendung "Am Schauplatz" in ORF 2. In der Sendung porträtiert sie Menschen, die sozialen Randgruppen und Minderheiten angehören.

Wilhelm erklärte seine Ablehnung ausführlich in einem Blogbeitrag: "Ich hab' mit dem Journalistenbetrieb nichts zu tun, noch weniger mit dem Österreichischen Journalisten-Club, der den Preis vergibt, am allerwenigsten mit den Herrschaften, die ihn neuerdings finanzieren." (red, 30.8.2019)