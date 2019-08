Eduardo Bolsonaro trifft US-Präsident Donald Trump in Washington und will sich bei ihm für die Unterstützung beim G7-Gipfel bedanken

In dieser Galerie: 2 Bilder Eduardo Bolsonaro soll nach dem Willen seines Vaters Botschafter in Washington werden. Foto: APA/AFP/EVARISTO SA Experten kritisieren Bolsonaros Zerschlagung brasilianischer Umweltinstitutionen. Sie sei ein Mitgrund für die Brände im Amazonas. Foto: reuters

Der Sohn von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro trifft an diesem Freitag mit US-Präsident Donald Trump in Washington zusammen. Eduardo Bolsonaro sagte in Brasilia, er werde Trump seinen Dank aussprechen, weil der US-Präsident Brasilien beim jüngsten G7-Gipfel in Frankreich verteidigt habe. Eduardo Bolsonaro reist gemeinsam mit dem brasilianischen Außenminister Eduardo Araujo in die USA. Eduardo Bolsonaro soll nach dem Willen seines Vaters Botschafter in Washington werden. Es ist aber unklar, ob der brasilianische Senat der Personalie zustimmt.

Das Land wird wegen der Regenwald-Brände im Amazonas-Gebiet derzeit international kritisiert. Im Streit um Hilfszahlungen hat auch Eduardo Bolsonaro eine klare Meinung: "Werden wir den Amazonasfonds annehmen und uns dafür weiter prostituieren? Hier ist Brasilien, hier haben wir das Sagen", sagte der Parlamentsabgeordnete am Donnerstag. "Wenn sie weiter einzahlen wollen, sollen sie das tun. Wenn nicht, herzlichen Dank. Wir werden nicht heulen und alles tun, um dieses Geld zu bekommen."

Geld für den Regenwald

Der Fonds wird vor allem von Norwegen und zu einem kleineren Teil auch von Deutschland getragen. Er finanziert Projekte für Umweltschutz, Wiederaufforstung und nachhaltige Entwicklung im Amazonasgebiet. Wegen der umstrittenen Umweltpolitik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hatte Norwegen seine Zahlungen zuletzt gestoppt. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze kündigte an, Fördermittel ihres Hauses auf Eis zu legen. Die deutsche Beteiligung am Amazonasfonds über das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) ist davon bisher nicht betroffen.

Bolsonaro hatte zuletzt auch die Annahme eines Hilfsangebots der G7-Staaten von Bedingungen abhängig gemacht. Der Staatschef wirft den reichen Industrieländern vor, die Souveränität seines Landes zu missachten und ein Auge auf die Bodenschätze der Region geworfen zu haben. Auch sein Sohn Eduardo vermutet unlautere Motive: "Amazonien, diese schöne Frau, trifft einen Typen. Er geht zu ihr, blinzelt ihr zu, will ihr einen Drink kaufen. Ich glaube nicht, dass dieser Drink ganz kostenlos ist, oder?"

Anhaltende Kritik

Indes ebbt die Kritik an Präsident Bolsonaro nicht ab. So ist etwa die deutsche Lateinamerikaexpertin Regine Schönenberg der Meinung, die Waldbrände im Amazonas seien auf die Zerschlagung der brasilianischen Umweltinstitutionen durch Bolsonaro zurückzuführen. "Diese Institutionen sind wegen des finanziellen und personellen Kahlschlags nicht mehr funktionsfähig", sagte sie im Interview mit der APA.

Seit 30 Jahren habe man im Amazonasgebiet, das ungefähr der Fläche Europas entspreche, mit vielen Organisationen und Partnern großes Know-How aufgebaut. Dazu gehört laut Schöneberg ein umfassendes Feuerbekämpfungsprogramm, das auf die Kooperation vieler Behörden und Ebenen setzt. "Deswegen ist es jetzt auch so lächerlich, dass Soldaten geschickt werden. Davor wurden alle ausgebildeten Leute rausgeworfen", beklagte die Forscherin der Freien Universität Berlin. Für jede Brandrodung und jeden gefällten Baum im Amazonas sei bisher eine Genehmigung nötig gewesen, die Umweltinstitutionen ausstellten und kontrollierten.

Die Kulturhistorikerin Ursula Prutsch vom Amerika-Institut der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität hielt fest, dass sich in Brasilien der Widerstand gegen Bolsonaros Politik mehre. Viele Menschen unterstützen die Politik des Präsidenten jedoch noch immer. "Das ist eine richtige trotzige Realitätsverweigerung", so Prutsch. Gerade die Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Amazonas sei aufgrund seiner Bedeutung für das globale Klima ein Gemeingut, beurteilte Schönenberg als "kontraproduktiv", denn diese schüre das gegenstandslose rechtspopulistische Narrativ, der Westen wolle Amazonien internationalisieren.

Boliviens Präsident verirrt sich

Neben Brasilien ist auch Bolivien von den starken Bränden im Amazonas betroffen. Die Regierung unter dem linksgerichteten Präsidenten Evo Morales hatte am Mittwoch erklärt, Feuer hätten in diesem Jahr bereits 1,2 Millionen Hektar Wald und Grasland verwüstet. Umweltschützer gehen aber von einer deutlich größeren Fläche aus.

Zu einem Zwischenfall kam es kürzlich, als Morales im Urwald war, um an der Bekämpfung der verheerenden Brände teilzunehmen und sich dabei verlaufen hatte. "Wir haben in der vergangenen Nacht ein kleines Abenteuer erlebt", sagte der erste indigene Staatschef am Donnerstag vor Journalisten in Roboré im Osten des Landes. "Wir sind fast eine Stunde herumgeirrt, aber dank der Hilfe von Soldaten konnten wir den Rückweg finden", berichtete der Präsident lachend.

Der Fernsehsender Uno veröffentlichte ein kurzes Amateurvideo, in dem Morales mitten in der Nacht in einem Wald in der Nähe des Dorfes Caballo Muerto mehrfach ruft: "Wo sind Sie? Wo sind Sie?" (APA, 30.8.2019)