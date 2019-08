Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Monaco – Namhafte Gegner sind für den LASK und den WAC in der Europa League fast garantiert – unter anderen winken der fünffache Uefa-Cup- beziehungsweise EL-Gewinner FC Sevilla, Manchester United, Arsenal und die AS Roma als Kontrahenten in der am 19. September beginnenden Gruppenphase. Die Auslosung erfolgt am Freitag um 13 Uhr (live Eurosport) in Monaco. (APA, 30.8.2019)

Europa-League-Gruppenphase, Topfeinteilung:

Topf 1:

FC Sevilla

Arsenal

FC Porto

AS Roma

Manchester United

Dynamo Kiew

Besiktas

FC Basel

Sporting Lissabon

ZSKA Moskau

Wolfsburg (X. Schlager, Trainer Glasner)

Lazio Rom Topf 2:

PSV Eindhoven

Krasnodar

Celtic (Bauer)

FC Kopenhagen

Braga

Gent

Mönchengladbach (Lainer)

Young Boys

Astana

Ludogorez

Apoel Nikosia

Frankfurt (Trainer Hütter, Hinteregger)