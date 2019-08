Der Unterhaltungskonzern Walt Disney verkauft seine Mehrheitsbeteiligung am regionalen Sportsender "Yes" Foto: imago/Xinhua Fotograf: Wang Ying

Burbank, New York – Der US-Entertainment-Gigant Walt Disney hat seinen Anteil (80 Prozent) an dem regionalen Sportsender "Yes" verkauft. Dieser ist vor allem für seine Übertragung von Spielen der New Yorker Sport-Teams, wie beispielsweise den Yankees oder den Brooklyn Nets, bekannt.

Amazon und Sinclair übernehmen

Laut einer Mitteilung vom Donnerstag soll eben jene Mehrheitsbeteiligung an ein Käuferkonsortium um den Online-Riesen Amazon und das Medienunternehmen Sinclair gehen. Der Wert des Senders wird auf knapp 3,47 Milliarden Dollar – also 3,14 Milliarden Euro – geschätzt.

Mit dieser Trennung, beziehungsweise diesem Verkauf, erfüllt Walt Disney eine Auflage der Wettbewerbshüter des US-Justizministeriums. Diese war eine Bedingung für die Übernahme großer Konzernteile des "Rivalen" 21st Century Fox. (APA, 30.8.2019)