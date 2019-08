Maurizio Sarri zieht gerne an seiner Zigarette. Foto: APA/AP/Probst

Turin – Juventus-Turin-Coach Maurizio Sarri hofft, beim Serie-A-Schlager am Samstag gegen seinen Ex-Club Napoli wieder auf der Bank zu sitzen. Der 60-Jährige ist laut italienischen Medienberichten zurück auf dem Trainingsplatz und hat offenbar auch den Zigarettenkonsum wieder aufgenommen. Die Topfunktionäre des italienischen Fußball-Rekordmeisters sollen darüber nicht erfreut sein.

Juventus hatte vor knapp einer Woche bekanntgegeben, dass Sarri an einer Lungenentzündung laboriert und zumindest die ersten beiden Meisterschaftspartien – gegen Parma (1:0) und Napoli – verpassen dürfte. Laut aktuellen Berichten befindet sich der Trainer auf dem Weg der Besserung und soll am Freitag eingehend untersucht werden. Dann soll sich klären, ob er bereits am Samstag auf der Bank sitzen kann.

Ein zuletzt im "Corriere della Sera" erschienenes Foto zeigt, wie Sarri neben einem Fan steht und eine Schachtel Zigaretten in der Hand hält. Laut der Nachrichtenagentur ANSA soll die Juve-Führung "irritiert" darüber sein, dass er trotz seiner Erkrankung nicht das Rauchen eingestellt habe. In einem Interview vom Juni hatte Sarri erklärt, er rauche pro Tag 60 Zigaretten.

Auch ohne den früheren Chelsea-Coach auf der Bank legten die Turiner dank eines 1:0 in Parma in der Vorwoche einen erfolgreichen Saisonstart hin. Erster Tabellenführer ist aber Inter Mailand – der Club von Valentino Lazaro verteidigt am Sonntag bei Cagliari die Spitzenposition. (APA; 30.8.2019)