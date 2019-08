Hört er auf? Macht er weiter? Es ist so spannend! Foto: APA/AP/Probst

Salzburg – Wie bereits zu Wochenbeginn durchgesickert, gibt Österreichs Skistar Marcel Hirscher seine Zukunftspläne am Mittwochabend (ab 19.45 Uhr) in Salzburg bekannt. Der 30-jährige Salzburger lud am Freitag unter dem Titel "Rückblick, Einblick, Ausblick" offiziell zu einer Pressekonferenz ins Gusswerk.

Zuletzt haben sich Gerüchte verdichtet, dass der achtfache Gesamtweltcupsieger dabei das Ende seiner beeindruckenden Karriere bekannt geben könnte. (APA; 30.8.2019)