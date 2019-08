Luis Enrique und seine Tochter Xana. Foto: Reuters / Fabrizio Bensch

Madrid – Die Tochter des früheren spanischen Teamchefs Luis Enrique ist im Alter von neun Jahren an Knochenkrebs verstorben. Das gab der 49-Jährige am Donnerstag via Twitter bekannt. Seine Tochter kämpfte rund fünf Monate gegen die Krankheit, weshalb sich der Coach für die Länderspiele im März eine Auszeit genommen hatte und schließlich im Juni von seinem Posten zurückgetreten war.

Die verstorbene Xana war das jüngste der drei Kinder von Luis Enrique. Nach dem Champions-League-Triumph 2015 gingen Bilder um die Welt, die den Trainer auf dem Rasen jubelnd mit Xana zeigten. (APA, 30.8.2019)