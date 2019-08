Foto: Reuters

Als letzter österreichischer Mobilfunker versieht A1 seine Handys mit einem Sim-Lock. Allerdings nicht alle Geräte. Bei eher günstigen Smartphones wird auf die Sperre verzichtet, da der technische Aufwand dafür sich nicht rechnet. Im Gegensatz zu iPhones oder Flaggschiffen von Samsung. Allerdings verrät A1 auf seiner Website nicht, welche Handys mit einem Sim-Lock versehen sind – daher müssen sich Kunden diesbezüglich beim Kauf informieren.

Handy und Tarif

Zwar werden Smartphones noch von einigen Anbietern subventioniert, aber viele Kunden steigen besser aus, wenn sie sich das Handy auf dem freien Markt kaufen und dazu einen günstigen Tarif zulegen. Dazu passt, dass Handys binnen weniger Monate billiger werden. Besonders Samsung ist für den Preisverfall seiner Geräte bekannt.

Wer sein Smartphone durch den Mobilfunker von der Bindung an das Netz befreien will, muss mitunter tief in die Tasche greifen. (red, 30.8. 2019)