Außerdem: Jamies Superfood für jeden Tag, Das Haus nebenan, Two and a Half Men und Menschen & Mächte Spezial

Julia Roberts und Joan Cusack versuchen gemeinsam, Maggies (Roberts) Ruf der "Braut, die sich nicht traut" zu beseitigen. Doch der hartnäckige Kolumnist Ike Graham (Richard Gere) kann einfach nicht loslassen. Um 23.40 Uhr, ORF 1 Foto: ORF

12.15 KOCHSENDUNG

Jamies Superfood für jeden Tag Ein Tag der Kulinarik auf unterschiedlichen Kontinenten: In den Tag wird mit Käse-Mais-Pfannkuchen und karamellisierter Banane gestartet, bevor in Costa Rica Fisch-Tacos mit Kiwi-Limetten-Chili-Salsa auf den Tisch gezaubert werden. Der letzte Stopp befindet sich vor der Küste Japans, wo Jamie von einem Karatemeister in die Geheimnisse der Süßkartoffel eingeweiht wird und den Tag schließlich mit einem gesunden Hähnchensalat enden lässt. Bis 13.00, ORF 1

14.35 SITCOM-MINI-MARATHON

Two and a Half Men Das Leben im Haus am Strand von Malibu geht auch nach Charlie Harpers Ableben weiter: fünf Episoden mit Walden (Ashton Kutcher) als neuer Eigentümer der Villa. In Folge eins bekommen Alan und Walden die Bestätigung, bald ein Baby adoptieren zu können, und spielen dafür das perfekte Schwulenpaar. In der zweiten Episode steht dann die Sozialarbeiterin mit dem sechsjährigen Louis vor der Tür, der übers Wochenende bleiben soll – Vaterschaft auf Probe? Nichts da: Louis bleibt in Folge drei, vier und fünf, wo er ist, und sorgt für allerlei Abenteuer im schönen Malibu – und jede Menge Lacher. Bis 16.45, ProSieben

17.05 MAGAZIN

Menschen & Mächte Spezial "80 Jahre Beginn 2. Weltkrieg" – der Programmschwerpunkt zum Andenken an den 1. September 1939 beschäftigt sich mit den Kriegsereignissen in den Bundesländern, die damals "Reichsgaue" genannt wurden. Was dort geschehen ist und wie man zur Zeit des Krieges dort überlebt hat – eine zeitgeschichtliche Reise vom Bodensee zum Neusiedler See. Bis 19.00, ORF 2

20.15 KOMÖDIE

Hals über Kopf (Head Over Heels, USA 2001, Mark Waters) Nachdem die Kunstrestauratorin Amanda (Monica Potter) ihren Freund in flagranti mit einer anderen Frau erwischt hat, zieht sie aus. Wo sie landet? Natürlich in einer Model-WG mit vier anderen Frauen. Und dem attraktiven Nachbarn Jim (Freddie Prinze Jr.), den es zu erobern gilt. Bis sie eines Tages etwas Alarmierendes durchs Fenster beobachtet. Hat Jim da etwa gerade jemanden ermordet? Bis 21.35, ZDF neo

21.35 ROMANTISCHER THRILLER

Der Plan (The Adjustment Bureau, USA 2011, George Nolfi) Ein erbitterter Kampf gegen das System – für die Liebe: Als sich der junge Kongressabgeordnete David Norris (Matt Damon) und die unkonventionelle Balletttänzerin Elise Sellas (Emily Blunt) verlieben, wirkt es wie ein Wunsch des Schicksals. Doch im Hintergrund agiert ein Netzwerk behüteter Männer – die Planer -, und sie haben etwas völlig anderes für die beiden vorgesehen. Bis 23.10, ZDF neo

Universal Pictures Germany

23.40 KOMÖDIE

Die Braut, die sich nicht traut (Runaway Bride, USA 1999, Garry Marshall) Drei potenzielle Ehemänner – alle hat Maggie (Julia Roberts) vor dem Altar stehen gelassen. Aufsehenerregend genug, um den Reporter Ike (Richard Gere) eine Kolumne über die Beinahe-Braut verfassen zu lassen – mit Infos, die leider einige Fehler aufweisen. Als sich Maggie bei der Zeitung beschwert, ist Ike seinen Job los. Rachesuchend begibt er sich in Maggies Heimatprovinz – ob er ihrem Charme widerstehen kann? Bis 1.30, ORF 1

3.15 MYSTERYTHRILLER

Das Haus nebenan (The House Next Door, USA 2006, Jeff Woolnough) Das Grauen kann manchmal gleich nebenan lauern: Die idyllische Vorstellung vom ruhigen Leben im Vorort zerbröselt langsam vor Cols (Lara Flynn Boyle) und Walkers Augen, als der Architekt Kim (Mark-Paul Grosselaar) ein neues Haus nebenan baut. Schnell wird klar: Das Haus bringt das Schlimmste in allen, die darin wohnen, zum Vorschein. Und bald ist die gesamte Nachbarschaft infiziert. Bis 4.45, ProSieben