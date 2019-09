Während sich Marie (Charlotte Rampling) am Strand sonnt, geht ihr Mann schwimmen – und kommt nicht mehr zurück: "Unter dem Sand", Arte, 22.35 Uhr. Foto: Jean-Claude Moireau

11.05 WAHL 2019

Diskussion der Kleinparteien Livediskussionsrunde mit den Vertretern jener Parteien, die nicht im Nationalrat vertreten sind, aber bundesweit antreten. Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Spezial Die erste Ausgabe nach den Ferien widmet sich der Sanierung des historischen, 130 Jahre alten Parlamentsgebäudes an der Wiener Ringstraße. Bis 12.30, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Exotische Haustiere Wie der Rückblick auf Panorama-Reportagen beweist, waren einst Löwen zu Hause ebenso möglich wie Krokodile in der Krokobar im Waldviertel. Bis 13.30, ORF 2

15.55 DOKUMENTATION

Max Liebermann – Der Weg in die Moderne Der jüdische Maler Max Liebermann gilt als Revolutionär der deutschen Kunst, von den Nationalsozialisten wurde er verunglimpft und bekam Arbeitsverbot. Die Doku zeichnet sein wechselvolles Leben nach. Bis 16.50, Arte

20.05 DOKUMENTATION

Take the Square (A 2012, Oliver Ressler) Seit Jahren beschäftigt sich der österreichische Künstler und Filmemacher Oliver Ressler mit politischen Erneuerungsbewegungen. Für seine Occupy-Doku hat er Aktivisten in Athen, Madrid und New York gefilmt. Ressler ist auch bei Lukas Maurer zu Gast. Bis 22.05, Okto

20.15 DISKUSSION

Wahlkampf live: Die Wahlarena Die Chefs der heimischen Parteien stellen sich den Fragen der Bevölkerung. Heute an der Reihe: Sebastian Kurz von der ÖVP und Peter Pilz von der Liste Jetzt. Bis 22.35, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Polen 39 – Wie deutsche Soldaten zu Mördern wurden (D 2019, Alexander Hogh, Jean-Christoph Caron) Anlässlich des Schwerpunkts des deutschen Überfalls auf Polen vor 80 Jahren geht die Doku der Frage nach, wie in kürzester Zeit aus gewöhnlichen Männern Kriegsverbrecher werden konnten und warum sich einige wenige dennoch Widerstand leisteten. Bis 21.05, Arte

20.15 SONDERSENDUNG

Menschen & Mächte: Der 2. Weltkrieg Im zweiten Spezial von Menschen & Mächte werden die Kriegsereignisse in Europa vor 80 Jahren durch Korrespondentenberichte in den Fokus genommen. Ein Psychogramm der Kriegsgeneration soll entstehen. Tarek Leitner moderiert, Hugo Portisch analysiert. Bis 22.00, ORF 2

22.40 DRAMA

Unter dem Sand (Sous le sable, F 2000, François Ozon) Jean (Bruno Cremer) und Marie (Charlotte Rampling) sind über 25 Jahre glücklich verheiratet. Nach dem Schwimmen im Meer kommt Jean eines Tages nicht mehr zurück. Was ist passiert? Das rätselhaft-eindringliche Drama bildet den Auftakt zu einer Reihe von Filmen des französischen Regisseurs François Ozon. Bis 0.10, Arte

