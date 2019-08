Westerhout war seit Tag eins seiner Präsidentschaft Trumps Assistentin. Als er die Wahl gewann, soll sie geweint haben. Foto: APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Washington – Und schon wieder ein Abgang im Weißen Haus, noch dazu ein "abrupter und unterwarteter", wie die "New York Times" schreibt: Die persönliche Assistentin von US-Präsident Donald Trump soll zurückgetreten sein, nachdem sie Informationen über die Präsidentenfamilie an Journalisten weitergegeben hatte.

Madeleine Westerhout habe kürzlich während Trumps Aufenthalt in New Jersey Journalisten getroffen und dabei vertrauliche Informationen weitergegeben, wovon Trump am Donnerstag erfahren haben soll. Nun wird sie, so schreibt die "New York Times", als "separierte Mitarbeiterin" betrachtet und durfte ihr Büro am Freitag nicht betreten. Weder das Büro Trump noch Westerhout waren für die "New York Times" für eine Stellungnahme erreichbar.

Auch der Nachrichtensender CNN und das Portal "Politico" berichteten über den Abgang von Westerhout. Nach Angaben von CNN hatte die persönliche Assistentin bei dem Treffen mit Journalisten nicht deutlich klargemacht, dass es sich um ein vertrauliches Gespräch off the record handelte, über das Journalisten nicht berichten dürfen. Einer der Medienvertreter habe dann das Weiße Haus über das Gespräch informiert.

Pförtnerin des Präsidenten

Westerhouts Büro liegt genau vor dem Oval Office, sie gilt als Trumps Pförtnerin und war seit Beginn der Präsidentschaft seine Assistentin, 2012 arbeitete sie für Mitt Romneys Präsidentschaftskampagne. Berichten zufolge weinte Westerhout vor Ärger in der Nacht, in der Trump Präsident wurde. Deshalb soll ihr der US-Präsident erst nicht getraut haben, doch einige Spitzenbeamte intervenierten. Sie sollen gehofft haben, dass sie einzelne Personen daran hindern könne, den Präsidenten zu erreichen – und dass sie ihnen über Anrufe und Besprechungen Bericht erstatten würde.

Westerhouts Rücktritt reiht sich ein in eine Vielzahl von Abgängen im Weißen Haus seit der Amtsübernahme Trumps. (APA, AFP, 30.8.2019)