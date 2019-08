Nach einer Konsultation mit dem designierten Premierminister Giuseppe Conte gibt Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, eine Pressekonferenz. Foto: AP/Angelo Carconi

Bei ihrem Treffen mit dem designierten italienischen Premier Giuseppe Conte hat die bisher regierende Fünf-Sterne-Bewegung klare Bedingungen für die Gründung einer Regierung mit den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) gestellt. Alle Elemente des Zehnpunkteprogramms der Cinque Stelle müssten in die Regierungsagenda aufgenommen werden, erklärte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio.

Das Zehnpunkteprogramm, das die Bewegung vergangene Woche vorgestellt hat, sei in all seinen Elementen unverzichtbar für den Start einer neuen Regierung, stellte Di Maio in einer Presseerklärung nach dem Treffen mit Conte am Freitag klar. Seine Bewegung halte an den Maßnahmenpaketen von Noch-Innenminister Matteo Salvini zur Bekämpfung der illegalen Migration fest.

Der Chef der Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, hatte zuvor im Gespräch mit Conte eine Abwendung von den Maßnahmenpaketen verlangt, die das Parlament unter Druck der rechten Lega um Noch-Innenminister Salvini durchgesetzt hatte. "Wir verleugnen unsere Arbeit der vergangenen 14 Monate nicht", entgegnete Di Maio.

Revision des Dubliner Abkommens

Er sprach sich außerdem für eine Revision des Dubliner Asylabkommens aus und drängte auf eine sofortige Abschaffung des "wahnsinnigen Prinzips", wonach das Land, in dem Migranten landen, diese auch aufnehmen und versorgen müsse. "Italien ist in diesen Jahren im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik alleingelassen worden. Jetzt muss sich Europa mit dem Problem befassen", drängte der 33-Jährige.

Seine Bewegung halte an der Regierungsverantwortung fest. "Wir haben 14 Monate lang regiert, danach hat jemand den Sturz der Regierung beschlossen und damit eine historische Chance verschwendet", sagte Di Maio in Anspielung auf Salvinis Lega, die vergangene Woche das Regierungsbündnis mit den Fünf Sternen aufgelöst hatte. Jetzt beginne eine "Zeit des Mutes". "Wir werden viel Mut brauchen, um Italien zu modernisieren", sagte der scheidende Vizepremier.



Di Maio forderte eine Senkung der Lohnnebenkosten und eine Steuerreform. Die neue Regierung müsse außerdem unternehmens- und familienfreundlich sein. Zugleich wolle die Fünf-Sterne-Bewegung eine Reduzierung der Parlamentarierzahl durchsetzen. (APA, red, 30.8.2019)