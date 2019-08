Red Bull Salzburg startet erstmals in der Champions League. Foto: APA/KRUGFOTO

Wien – Im Herbst ist ein österreichisches Trio im Fußball-Europacup gefordert. Salzburg spielt in der Champions League, der LASK und WAC in der Europa League. Ein Überblick, wann die Gruppenspiele wo im TV zu sehen sind:

Sky zeigt den Heimauftakt von Red Bull Salzburg gegen KRC Genk, das Gastspiel an der legendären Anfield Road in Liverpool (2. Runde), das Heimspiel gegen Napoli (3. Runde) sowie den Auswärts-Auftritt in Genk (5. Runde) live.

Die restlichen beiden Spiele, namentlich Napoli-Salzburg (4. Runde) und Salzburg-Liverpool (6. Runde) sind nur beim Streamingdienst DAZN in voller Länge zu sehen.

Die historischen ersten Auftritte des LASK und WAC in der Europa League übertragen Puls 4 und auch Kooperations-Partner DAZN, der überhaupt alle Gruppenspiele (ab 19. September) jeder im Bewerb vertretenen Mannschaft zeigt.

Via Puls 4 ist pro Runde ein Spiel eines österreichischen Clubs zu sehen. Der Sender kann sich mit seiner Wahl bis zu einer Woche vor der Partie Zeit lassen. (APA; 30.8.2019)