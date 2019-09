Didi Kühbauer fordert kühle Köpfe von seinem Team. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Liga live: Austria vs. Rapid, St. Pölten vs. Hartberg, Altach vs. Sturm, So. 17 Uhr

Das Wiener Derby wird mittlerweile zum Déjà-vu. In der 329. Auflage gastiert am Sonntag der Sechste (Rapid) beim Siebenten (Austria), der gemeine Wiener Spitzenfußball hat schon fröhlichere Zeiten erlebt. Um nicht der Depression anheimzufallen, sagt Zoran Barisic, der Sportvorstand von Rapid: "Ein Derby hat immer Brisanz, egal, in welcher Situation man gerade ist. Wir freuen uns, wir brennen drauf.

Trainer Dietmar Kühbauer pflichtet dem bei, das hat mit Überzeugung, nicht mit nacheilendem Gehorsam zu tun: "Es ist das bedeutendste Spiel, ich will es unbedingt gewinnen, ein Sieg wäre für die Moral wichtig. Jeder muss alles geben, was in ihm steckt. Es wird emotional, wir müssen kühlen Kopf bewahren." Kapitän Stefan Schwab verspricht zumindest den Versuch einer Umsetzung: "Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht, dem Verein, den Fans und sich selbst gegenüber."

Blockabfertigung

Organisierte Rapid-Fans, insgesamt 1750, werden diesmal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der Generali-Arena live dabei sein. Zur Erinnerung: Am 16. Dezember 2018 waren sie am Einlass gehindert, von der Polizei stundenlang eingekesselt und erst kurz vor der Erfrierung wieder freigelassen worden. Einige Aberwitzige hatten Schneebälle auf die Südosttangente geworfen. Das kann diesmal nicht passieren, es werden 30 Grad plus vorhergesagt.

Zudem wird der Fanmarsch umgeleitet, weg von dem schmalen, damals vereisten Wegerl entlang der und über die Autobahn. Sie werden in Blöcken abgefertigt. Die Austria gewann damals in Überzahl 6:1, Kühbauer will eigentlich nicht mehr daran erinnert werden. "Diesmal sind ja unsere Fans dabei." Abgesehen davon sei der Heimvorteil beim Derby ziemlich egal, womit es auch keinen Auswärtsnachteil gäbe.

Verletztenliste

Der Trainer gesteht Probleme ein, lehnt es aber strikt ab, den Teufel an die Wand zu malen. "Natürlich wären mir ein paar Punkte mehr lieber. Die Saison ist noch jung. Es muss besser werden, ich mache mir aber keine Sorgen." Personell schöpft er aus dem Leeren, Thorsten Schick, Srdan Grahovac, Goalie Richard Strebinger und Mario Sonnleitner fallen noch länger aus. Für die gebrochene Nase von Maximilian Hofmann kommt die Austria zu früh. Er will zwar verteidigen, darf aber nicht.

Koya Kitagawa war Kartfahren. Foto: APA/HANS PUNZ

Der japanischer Stürmer Koya Kitagawa ist im Begriff, sich in Wien einzuleben. Kühbauer: "Er wird von Tag zu Tag stärker. Man sieht, dass er ein guter Fußballer ist." Um das Heimweh zu lindern, wird er von den Kollegen gehegt und gepflegt, es gab zum Beispiel ein gemeinsames Go-Kart-Fahren.

Stojkovic dürfte kommen

Das Transferfenster schließt am Montag. Barisic ist am Basteln. Die Verpflichtung des Innenverteidigers Filip Stojkovic (26), der bei Roter Stern Belgrad kein Leiberl hat, wurde am Freitag vollzogen.

Der Sportvorstand lehnt Aktionismus ab. "Wir sind im Umbruch, Aufbruch, brauchen Ausdauer und Geduld, müssen zäh sein. Wir können nicht den zweiten Schritt vor dem ersten setzen." Ein erster wäre der Sieg im Derby. Kühbauer: "Wir wollen so auftreten, dass wir nach der Partie alle miteinander feiern können." (Christian Hackl, 31.8.2019)

FK Austria Wien – SK Rapid Wien (Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr, SR Lechner)

Saisonergebnisse 2018/19: 1:0 (a), 6:1 (h)

Austria: Lucic – Klein, Zwierschitz, Jarjue, Cavlan – Jeggo – Ebner, Fitz, Grünwald – Turgeman, Monschein

Ersatz: Pentz – Martschinko, Handl, Serbest, Prokop, Sax, Edomwonyi

Es fehlen: Palmer-Brown (gesperrt), Madl (Innenbandriss), Schoissengeyr (nach Sprunggelenks-OP), Borkovic, Yateke (beide Muskelverletzung)

Rapid: Knoflach – Auer, Dibon, Barac, Ullmann – Murg, D. Ljubicic, Schwab, Fountas – Badji, Schobesberger

Ersatz: P. Gartler – Martic, Greiml, Wunsch, Arase, Kitagawa

Es fehlen: Grahovac (Wade), Szanto (Knie-OP), Strebinger (Herz-OP), Hofmann (Nasenbeinbruch), Schick (Bänderverletzung im Knie)





Derbybilanz Austria – Rapid:

Gesamt: 328 Spiele – 119 Austria-Siege, 74 Remis, 135 Rapid-Siege (524:611 Tore)

Meisterschaft: 295 – 101-71-123 (447:543)

Horr-Stadion/Generali Arena 39 – 15-16-8 (50:38)