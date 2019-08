Juve-Verteidiger Giorgio Chiellini fällt länger aus. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Turin – Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss monatelang auf seinen Abwehrchef und Kapitän Giorgio Chiellini verzichten. Wie der Club mitteilte, zog sich der 35-jährige Innenverteidiger am Freitag bei der Vorbereitung auf das Spitzenspiel am Samstag gegen Napoli einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und wird sich in wenigen Tagen einer Operation unterziehen.

Der 103-malige Nationalspieler wird der Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo bis zu sechs Monate fehlen. Beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende hatte Chiellini für den Titelverteidiger das Tor zum 1:0-Sieg in Parma erzielt. (APA, 30.8.2019)