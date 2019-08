Erstmals lief es bei Roger Federer von Beginn an gut. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/CLIVE BRUNS

New York – Die beiden Tennis-Superstars Roger Federer und Serena Williams sind bei den US Open locker ins Achtelfinale eingezogen. Grand-Slam-Rekordsieger Federer hatte am Freitag mit dem Briten Daniel Evans keine Mühe und feierte beim 6:2, 6:2, 6:1 seinen ersten glatten Sieg des Turniers. In seinen ersten beiden Partien in New York hatte der 38-Jährige jeweils den Startsatz abgegeben.

"Ich habe nichts anders gemacht. Manchmal geht es, manchmal nicht", sagte Federer im Court-Interview und befand: "Ich habe richtig gutes Tennis gespielt, ich habe es heute hier draußen richtig genossen." Kei Nishikori musste hingegen die Segel streichen, der als Nummer sieben gesetzte Japaner unterlag Alex de Minaur 2:6, 4:6, 6:2, 3:6.

Williams schlägt Muchova

Auch Vorjahresfinalistin Williams ist ihrem ersehnten 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen würde, einen Schritt näher gekommen. Die 37-Jährige bezwang die Tschechin Karolina Muchova in 1:14 Stunden 6:3, 6:2, nächste Gegnerin ist Petra Martic aus Kroatien.

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien) steht nach dem 7:5, 6:3 gegen die Griechin Maria Sakkari ebenfalls im Achtelfinale. Dort steht auch die Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova, die Tschechin musste gegen Ons Jabeur aus Tunesien aber Schwerarbeit verrichten, um mit 6:1, 4:6, 6:4 zu gewinnen.

Federer nun gegen Goffin

Federer hat das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows bereits fünfmal gewonnen, zuletzt 2008. Auf dem Weg zum angestrebten Titel Nummer sechs bekommt er es im Achtelfinale mit David Goffin zu tun. Gegen den an Nummer 15 gesetzten Belgier hatte Federer zuletzt im Endspiel beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen gewonnen.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger kam gegen Evans nie in Not. Hatte Federer in seinen ersten beiden Partien gegen den Inder Sumit Nagal (57 unerzwungene Fehler) und gegen Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina (45) noch zu fehlerhaft gespielt, unterliefen ihm in der dritten Runde gegen den Weltranglisten-58. nur noch 19 "unforced errors". Nach nur 80 Minuten verwandelte der Wimbledonfinalist seinen ersten Matchball.

Marach/J. Melzer starten mit Sieg

Oliver Marach und Jürgen Melzer sind am Freitag wie erhofft mit einem Sieg in den Doppelbewerb der US Open gestartet. Das als Nummer 16 eingestufte ÖTV-Duo setzte sich in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers in New York gegen Michail Kukuschkin und Andrej Rublew (KAZ/RUS) mit 6:7 (4), 6:4, 6:4 durch. (sid, red, APA, 20.8.2019)

Ergebnisse:

Herren, 3. Runde:

Alex de Minaur (AUS) – Kei Nishikori (JPN-7) 6:2,6:4,2:6,6:3

Roger Federer (SUI-3) – Daniel Evans (GBR) 6:2,6:2,6:1

Damen – 3. Runde:

Ashleigh Barty (AUS-2) – Maria Sakkari (GRE-30) 7:5,6:3

Serena Williams (USA-8) – Karolina Muchova (CZE) 6:3,6:2

Johanna Konta (GBR-16) – Zhang Shuai (CHN-33) 6:2,6:3

Petra Martic (CRO-22) – Anastasija Sevastova (LAT-12) 6:4,6:3

Karolina Pliskova (CZE-3) – Ons Jabeur (TUN) 6:1,4:6,6:4

Herren-Doppel – 1. Runde:

Oliver Marach/Jürgen Melzer (AUT-16) – Michail Kukuschkin/Andrej Rublew (KAZ/RUS) 6:7(4),6:4,6:4