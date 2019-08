Am Mittwoch begibt sich der 30-jährige Champion in den Ruhestand – Hirscher-Sprecher Illek: "Von uns gibt es keine Bestätigung"

Tschüss! Foto: APA/AFP/JAVIER SORIANO

Wien – Es hatte sich angekündigt, nun ist es beschlossene Sache. Ski-Größe Marcel Hirscher hört auf. Das berichtet der ÖSV-Sponsor Kronen Zeitung am Samstag. Demnach setzt der siebenfache Weltmeister, zweifache Olympiasieger und achtfache Gesamtweltcupsieger neue Prioritäten: Gesundheit und Familie.

Am Samstag erreichte der STANDARD Hirscher-Sprecher Stefan Illek: "Von uns gibt es keine Bestätigung. Kein Medium hat mit Marcel gesprochen." Medien die bereits von einem Rücktritt berichten, würden sich weit aus dem Fenster lehnen.

Event am Mittwoch

Den großen Rummel hebt man sich also für Mittwoch auf. Dann informiert Hirscher die Öffentlichkeit persönlich über seinen Rücktritt. In der Salzburger Event-Location Gusswerk wird der 30-jährige Salzburger ab 20.15 Uhr (live ORF) Auskunft darüber geben, wie es bei ihm weitergeht. Die Einladung trägt den Titel "Rückblick, Einblick, Ausblick".

Hirscher ist seit vergangenem Jahr verheiratet und Vater eines Buben. Die Geburt seines Sohnes habe ihm gezeigt, "dass Blau und Rot nicht das Wichtigste ist", hatte er bei einem nicht lange zurückliegenden Medientermin auf die Farben der Slalom-Torstangen angespielt.

Saison ohne Großereignis

In der kommenden Saison steht im Ski-Weltcup kein Großereignis an. 2021 folgen die Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo, 2022 die Winterspiele in Peking. (red, 31.8.2019)