"Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates" kommt am 20. September in drei Teilen

Bill Gates plaudert in einer neuen Netflix-Dokus über sein Leben. Foto: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Gründer und langjähriger Chef von Microsoft. Zeitweise der reichste Mensch der Welt. Philanthrop. Das Leben von Bill Gates ist zweifellos spannend. So sieht man das auch bei Netflix, das eine dreiteilige Doku mit dem US-Unternehmen veröffentlichen will. Ein erster Trailer zeigt, worum es in der Doku geht.

"Inside Bill's Brain"

In "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates" erzählt der Unternehmer von seiner Kindheit, von seiner Zeit bei Microsoft und erörtert auch philosophische Fragen und spricht über Themen wie den Klimawandel. Regie führte Davis Guggenheim, der bereits für die Doku "An Inconvenient Truth" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Netflix

Die neue Dokuserie wird am 20. September auf Netflix veröffentlicht und wird weltweit zu sehen sein. (red, 31.8.2019)