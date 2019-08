20 Feuerwehren mit 280 Mann standen im Löscheinsatz. 2.600 Quadratmeter standen in Flammen

In dieser Galerie: 2 Bilder 20 Feuerwehren mit 280 Mann und 50 Fahrzeugen rückten aus, um den Brand zu löschen. Foto: BFK GÄNSERNDORF/GERHARD HOTZY Die Halle wurde von den Flammen vernichtet, das Feuer griff jedoch nicht auf andere Objekte über. Foto: BFK GÄNSERNDORF/GERHARD HOTZY

Raasdorf – In Raasdorf im Bezirk Gänserndorf ist am Samstag eine Lager- und Verarbeitungshalle eines Obst- und Gemüsegroßhändlers samt Maschinen durch einen Brand vernichtet worden. 2.600 Quadratmeter waren in Flammen gestanden, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker auf Anfrage mit. Ein Übergreifen auf weitere Objekte wurde verhindert.

Der Brand war kurz vor 5.00 Uhr ausgebrochen. Das Objekt stand in hellen Flammen, wie Videoaufnahmen zeigten. In der Folge wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgerufen. 20 Feuerwehren mit 280 Mann und 50 Fahrzeugen rückten laut Schicker zum massiven Löscheinsatz aus. "Wir werden bestimmt den ganz Tag beschäftigt sein", sagte der Bezirkskommandant noch in der Früh. Die Ursache des Feuers war vorerst nicht bekannt.

Neben einem Hubschrauber zur Lageerkundung stand auch das Rote Kreuz im Einsatz. Die Helfer aus Gänserndorf und Groß-Enzersdorf boten zehn Mitarbeiter mit sechs Fahrzeugen auf. (APA, 31.8.2019)