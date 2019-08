Dornbirn – Vorwärts Steyr hat am Samstag in der 2. Fußball-Liga den dritten Sieg in Folge gefeiert. Beim 3:2 (0:0) zuhause gegen FC Dornbirn in der 6. Runde war Alin Roman zweimal per Elfmeter (57., 75.) sowie Bojan Mustetic (78.) für die nun drittplatzierten Oberösterreicher erfolgreich.

Dornbirn war durch ein Eigentor von Sascha Fahrngruber gleich nach dem Seitenwechsel in Führung gegangen (46.), Lukas Fridrikas gelang in der 91. Minute für den Tabellen-12. nur noch Ergebniskosmetik. Für die Vorarlberger war es die dritte Saison-Niederlage nach zuletzt zwei Siegen und einem Remis. (APA; 31.8.2019)