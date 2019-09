Am Freitagabend geht es in der EM-Qualifikation für das österreichische Nationalteam in Salzburg zunächst gegen Lettland, ehe am Montag dann die Partie in Warschau gegen den Tabellenführer Polen ansteht.

Wie die Standardsituation die Gegner einschätzt und wie die Partien möglicherweise ausgehen, sehen Sie im Video. Anmerkung: Diese Vorschau wurde vor Xaver Schlagers Knöchelbruch gedreht.

DER STANDARD

(Andreas Müller, Martin Schauhuber, 6.9.2019)