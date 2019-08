Der LASK musste sich dem WAC geschlagen geben. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Pasching – Der WAC hat am Samstag das Duell der beiden österreichischen Starter in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League für sich entschieden. Die drittplatzierten Kärntner feierten in der sechsten Bundesliga-Runde dank eines Treffers von Michael Liendl (80.) einen 1:0-Auswärtssieg über den LASK und liegen damit nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten aus Oberösterreich.

Die Zuschauer in Pasching sahen ein über weite Strecken ausgeglichenes Match, wobei der WAC die besseren Chancen hatte. LASK-Goalie Alexander Schlager musste bei Schüssen von Dogbole Niangbo (21.), Romano Schmid (22.) und Shon Weissman (35.) eingreifen. In der 29. Minute war der Neo-ÖFB-Teamgoalie bereits geschlagen, doch der Weitschuss von Mario Leitgeb klatschte von der Stange zurück ins Feld.

Wenige LASK-Chancen

Der LASK kam nur selten halbwegs vielversprechend vor das Gäste-Tor, so etwa in der 15. Minute, als Michael Novak nach Pass von Joao Klauss vor dem einschussbereiten Samuel Tetteh rettete. In der 38. Minute flog ein Versuch von Philipp Wiesinger aus der Distanz weit über die Latte, zwei Minuten später landete ein Volley von Klauss in den Armen von WAC-Schlussmann Alexander Kofler.

Auch nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Der LASK klopfte mit einem Fehlschuss von Thomas Goiginger an (62.), auf der Gegenseite verzog Weissman aus aussichtsreicher Position (65.).

Liendl eiskalt

Als die Partie schon auf ein 0:0 hinauszulaufen schien, schlug der WAC zu. Lukas Schmitz zog auf der linken Seite mit Ballglück und Unterstützung von Marvin Potzmann davon, seinen Querpass verwertete Liendl mit einem trockenen Schuss vom Elferpunkt (80.). Der Regisseur hatte in der 88. Minute die Chance auf einen Doppelpack, traf aus einem Konter jedoch nur die Stange – es war bereits der siebente Aluminiumtreffer der Wolfsberger in dieser Liga-Saison.

Der LASK, der drei Tage nach dem bitteren Aus im Champions-League-Play-off gegen Brügge auf Kapitän Gernot Trauner (Muskelprobleme) und Mittelfeldmann Peter Michorl (familiäre Gründe) verzichten musste, konnte im Finish nicht mehr zulegen und ging damit nach sieben Meisterschafts-Partien erstmals als Verlierer vom Platz. Der WAC wiederum fixierte nach zuletzt vier erfolglosen Versuchen wieder einen Sieg über die Linzer und hält nun bei drei Bundesliga-Erfolgen en suite. (APA, 31.8.2019)

Fußball-Bundesliga, 6. Runde:

LASK – WAC 0:1 (0:0)

Pasching, Raiffeisen Arena, 5.353 Zuschauer, SR Gishamer.

Tor: 0:1 (80.) Liendl

LASK: A. Schlager – Ranftl, Wiesinger, Wostry – Potzmann, Holland, Müller, Renner – Goiginger (85. Otubanjo), Klauss (63. Raguz), Tetteh (63. Tetteh)

WAC: Kofler – Novak (67. Gölles), Sollbauer, Rnic, Schmitz – Schmid, M. Leitgeb, Ritzmaier – Liendl – Weissman (81. Schmidt), Niangbo (91. Wernitznig)

Gelbe Karten: Wostry, Wiesinger bzw. Schmitz