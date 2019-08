Julia Görges warf die Nummer sieben aus dem Turnier. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/AL BELLO

New York – Julia Görges hat am Samstag für die erste Überraschung am sechsten Tag der mit 57,238 Mio. Dollar dotierten US Open in New York gesorgt. Die Weltranglisten-30. aus Deutschland eliminierte die als Nummer 7 gesetzte Niederländerin Kiki Bertens nach nur 77 Minuten mit 6:2,6:3. Damit ist nach Simona Halep (4), Petra Kvitova (6), und Sloane Stephens (10) die vierte Top-Ten-Spielerin ausgeschieden.

"Ich war in der ersten Runde eigentlich schon draußen, mit Matchball hinten", erinnerte die 30-jährige an ihr Auftaktmatch. "Jetzt bin ich sehr stolz, dass ich in der vierten Runde bin", so Görges. Sie trifft in ihrem zweiten US-Open-Achtelfinale nach 2017 nun auf die Kroatin Donna Vekic (Nr. 23), die gegen die Kasachin Julia Putinzewa beim 6:4,6:1 nur zwei Minuten länger brauchte als die Deutsche.

Andreescu erstmals im Achtelfinale

Auch einer der Shooting-Stars der Damen steht im Achtelfinale. Die erst 19-jährige Kanadierin Bianca Andreescu setzte ihren Lauf fort und qualifizierte sich bei ihren ersten US Open erstmals für die vierte Runde bei einem der vier Majors. Die diesjährige Siegerin in Toronto und Indian Wells klopft nach dem 6:4,6:4-Erfolg über die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark schon sehr stark an die Top Ten an.

"Ich habe tolles Tennis gespielt. Alles macht derzeit 'klick' mit mir: Ich habe ein tolles Team um mich und die vielen Verletzungen hinter mir", freute sich Andreescu, aktuell noch 15. im WTA-Ranking.

Angriffige Townsend weiter

Schon vor ihr hatte sich ihre nächste Gegnerin ebenfalls erstmals für die Runde der letzten 16 qualifiziert. US-Qualifikantin Taylor Townsend, die in der zweiten Runde sensationell die als Nummer 4 gesetzte Wimbledonsiegerin Simona Halep eliminiert hatte, besiegte mit Sorana Cirstea gleich die nächste Rumänin. Die 23-jährige Linkshänderin, die allein gegen Halep 105 Mal (!) ans Netz gestürmt war, besiegte Cirstea nach 87 Minuten 7:5,6:2. Gegen die starke Andreescu, die in Kanada geboren ist, aber rumänische Eltern hat, ist die im WTA-Ranking noch auf Platz 116 liegende Lokalmatadorin aber Außenseiterin.

Chancenlos war die Deutsche Andrea Petkovic gegen die als Nummer 25 gereihte Belgierin Elise Mertens. Nur 72 Minuten benötigte Mertens, um wie im Vorjahr das Achtelfinale zu erreichen. In diesem trifft sie auf die US-Amerikanerin Kristie Ahn, die die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland 6:3,7:5 ausschaltete. (APA, 31.8.2019)