Arkadiusz Milik wird gegen Österreich am 9. September nicht treffen. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Warschau – Die polnische Fußball-Nationalmannschaft muss in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Slowenien und drei Tage später (9. September) in Warschau gegen Österreich auf Stürmer Arkadiusz Milik verzichten. Der 25-Jährige vom SSC Napoli musste aus gesundheitlichen Gründen absagen, gab ein Verbandssprecher am Samstag auf Twitter bekannt.

Milik laboriert an Muskelproblemen im Adduktorenbereich. Der Pole verpasste daher am Samstagabend auch den Ligaschlager gegen Meister Juventus Turin. Napoli-Trainer Carlo Ancelotti hofft, den Angreifer in zwei Wochen nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung zu haben. Die Champions-League-Duelle der Italiener mit Salzburg stehen am 23. Oktober und 5. November auf dem Programm.

Polens Teamchef Jerzy Brzeczek verzichtete vorerst auf eine Nachnominierung. Mit Kapitän und Bayern-München-Star Robert Lewandowski, Krzysztof Piatek von AC Milan und Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf hat er immer noch drei Stürmer in seinem Aufgebot. Der eingewechselte Piatek hatte im März zum Auftakt der EM-Quali in Wien das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg gegen Österreich erzielt. (APA, 31.8.2019)