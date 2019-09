Böhmermann provozierte den ehemaligen FPÖ-Chef mit der Aussage "ich will dich brennen sehen".

Heinz-Christian Strache und Jan Böhmermann werfen sich ihren Fans gerne gegenseitig zum Fraß vor. Fotos: APA/Punz/Balk

Jan Böhmermann hat den ehemaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit einer provokanten Aussage aus der Reserve gelockt. In der Vorschau zur neuen Staffel "Neo Magazin Royale" richtet der deutsche Satiriker dem Ex-FPÖ-Chef aus "Ich will dich brennen sehen". Dieser thematisiert das prompt auf seiner privaten Facebook-Seite.

Nutzer beschimpfen Böhmermann

"So weit geht der linke Hass, dass mich dieser Pseudo-Satire-Typ sogar schon verbrennen will! Krank!", schreibt Strache Samstagnacht auf seiner Seite. Viele Nutzer beschimpfen Böhmermann nun in den Kommentaren zum Posting. "Linker Bastard", "Idiot", "Hurenkind", "Vollkoffer" und "scheiß Piefke" gehören noch zu den harmloseren Bemerkungen. Jemand droht "Der soll lieber selber Aufpassen Passiert e soviel!" Ein anderer Nutzer meint "Die Linken sind die waren Rechtsradikalen!!!".

Auf der offiziellen Facebook-Page "HC Strache" findet sich der Beitrag nicht. Seit einigen Wochen ist Strache wie berichtet dort nicht mehr Administrator, sondern Redakteur. Die Inhalte müssen mit der FPÖ abgesprochen werden. Ein Posting wie es der über das Ibiza-Video gestolperte FPÖ-Politiker gegen Böhmermann abgesetzt hat, ist auf der offiziellen Seite mittlerweile nicht mehr denkbar. Die zahlreichen untergriffigen Kommentare und derben Beschimpfungen gegen Böhmermann sind am Sonntagvormittag von Strache unkommentiert zu lesen gewesen.

NEO MAGAZIN ROYALE

Böhmermann provoziert gerne mit umstrittenen Aussagen. Das ist das Konzept des deutschen Satirikers und Moderators. Dass "ich will dich brennen sehen" wörtlich gemeint ist, darf natürlich stark bezweifelt werden. Zumal es sich dabei um eine Redewendung handelt, mit der besonders leidenschaftliches Handeln oder auch ein Zornesausbruch umschrieben werden kann. (red, 1.9.2019)