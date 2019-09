Nach schweren Zusammenstößen mit der Polizei am Samstag haben sich Hunderte pro-demokratische Demonstranten vor dem Flughafen versammelt

Hongkong – Nach den schweren Zusammenstößen bei Massenprotesten in Hongkong haben sich am Sonntag wieder hunderte Demonstranten zu Protestaktionen am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone versammelt.

Hunderte Demonstranten versammelten sich, um den Weg zum Flughafen in Hongkong zu blockieren. Foto: Reuters/DANISH SIDDIQUI

Schwarzgekleidete Aktivisten, die sich mit Regenschirmen gegen Überwachungskameras abschirmten, errichteten Barrikaden am Busbahnhof des Flughafens und versuchten die größte Zufahrtsstraße zum Terminal zu blockieren. Die Betreiber des Airport Express stellten daraufhin den Zugverkehr zum Flughafen ein.

Einstweilige Verfügung

Die Flughafenbehörden erwirkten eine einstweilige Verfügung gegen Demonstrationen auf dem Gelände. Die Polizei riegelte Zugänge mit hohen Zäunen ab. Eine Flughafenmitarbeiterin verlas die Verfügung über Lautsprecher. Dennoch wollten die Demonstranten nicht weichen. Vielmehr bauten sie eigene Barrikaden. Schon vor drei Wochen hatten Aktivisten den Flughafen belagert, so dass der Flugbetrieb an zwei Tagen vorübergehend gestoppt werden musste.

Schwarzgekleidete Aktivisten schirmten sich mit Regenschirmen gegen Überwachungskameras ab. Foto: Reuters/Tyrone Siu

Im Flugverkehr gab es zunächst keine Einschränkungen. In den Terminals waren Polizisten im Einsatz. Nach einer Flughafenblockade im August, bei der es zu Flugausfällen und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen war, dürfen Demonstranten den Flughafen nicht mehr betreten.

Massenproteste am Samstag

Im Stadtzentrum von Hongkong waren am Samstag trotz eines Demonstrationsverbots erneut zehntausende Menschen für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Bei den Massenprotesten kam es zu schweren Zusammenstößen Demonstranten und der Polizei. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer mit blaugefärbten Wasser gegen Demonstranten ein, die Steine und Brandsätze warfen und Barrikaden in Brand setzten.

Im Flugverkehr gab es zunächst keine Einschränkungen. In den Terminals waren Polizisten im Einsatz. Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach

In Hongkong gibt es seit drei Monaten Massenproteste für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Pekings. Für Samstag hatten die Organisatoren ursprünglich eine Großdemonstration angemeldet, um an den fünften Jahrestag der Regenschirm-Proteste zu erinnern, die die Finanzmetropole 2014 wochenlang lahmgelegt hatte. Die Polizei hatte die Demonstration jedoch verboten.

Die Demonstranten fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte und werfen Regierungschefin Carrie Lam eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong ist seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik. (APA, red, 1.9.2019)