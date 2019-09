FAC-Goalie Belmin Jenciragic musste nur ein Mal hinter sich greifen. Foto: GEPA Pictures/HPYBET

Lustenau – Austria Lustenau hat in der 2. Fußball-Liga am Sonntagvormittag die dritte Niederlage in Serie kassiert. Die Vorarlberger mussten sich dem FAC zu Hause mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und liegen als Tabellen-13. weit hinter den eigenen Erwartungen. Der FAC dagegen schob sich auf den vierten Tabellenplatz. Die Wiener haben von den ersten sechs Ligapartien nur eine verloren.

Matchwinner für den FAC war der 20-jährige Angreifer Adolphe Belem aus Burkina Faso mit einem Doppelpack (16., 53.). Lustenau gelang durch den Brasilianer Ronivaldo, der seinen fünften Saisontreffer erzielte, nur der zwischenzeitliche Ausgleich (33.). Die als Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze gestarteten Vorarlberger halten nach sechs Runden bei sieben Punkten. Der Rückstand auf Spitzenreiter Austria Klagenfurt beträgt sieben Zähler. (APA, 1.9.2019)