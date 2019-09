Die Cheftrainer Dave Cameron (Vienna Capitals), Doug Mason (Graz99ers) und Petri Matikainen (KAC) ganz nah am Pokal.

Wien/Cardiff – Die Vienna Capitals haben auch ihr zweites Spiel in der Champions Hockey League verloren. Die Wiener mussten sich dem schwedischen Rekord-Champion Djurgaarden Stockholm mit 1:2 (1:0,0:1,0:1) geschlagen geben. Mit null Punkten aus den ersten zwei Spielen ist der Aufstieg damit in weite Ferne gerückt.

Im Unterschied zum 1:6 zum Auftakt gegen den deutschen Meister Adler Mannheim hielten die Caps gegen den zweiten Gruppenfavoriten die Partie offen. Die Schweden waren zwar klar überlegen, in Führung gingen aber die Heimischen durch ein Powerplay-Tor von Alex Wall (14.). Zudem war der neue Caps-Torhüter Ryan Zapolski mit 45 abgewehrten Torschüssen ein starker Rückhalt.

Letztlich setzte sich die Klasse von Djurgaarden dank Treffer von Sebastian Strandberg (24.) und Tom Wandell (45.) aber durch.

Champions Hockey League

Zwei Tage nach dem Sieg über Titelverteidiger Frölunda Göteborg kassierten die Graz 99ers am Sonntag in Wales eine Niederlage. Die Steirer mussten sich den Cardiff Devils mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben, gehen aber als Tabellenzweiter der Gruppe H aus dem Eröffnungswochenende.

In Cardiff brachte Trevor Hamilton die 99ers in Führung (5.), die Briten drehten die Partie aber mit drei Treffern im Mitteldrittel. Mit einem Powerplay-Tor in der 57. Minute rettete Hamilton dem Team von Doug Mason zumindest einen Punkt. Im Penaltyschießen war bei 14 Versuchen nur Sean McMonagle erfolgreich, womit Cardiff auch die zweite Partie gewann.

KAC mit zweitem Sieg

Der KAC hat hingegen einen perfekten Start hingelegt. Zwei Tage nach dem Erfolg über Finnlands Vizemeister Tappara Tampere gewann Österreichs Meister am Samstag in Gruppe A auch gegen den norwegischen Meister Frisk Asker mit 3:0 (2:0,0:0,1:0).

Manuel Ganahl brachte die Klagenfurter in Führung (8.), Matt Neal erhöhte im Zwei-Mann-Überzahlspiel auf 2:0 (15.). Im Finish machte Neal mit seinem zweiten Treffer wieder im Powerplay alles klar (59.). Damit hat der KAC bisher alle Spiele (vier Vorbereitungspartien, zwei in der CHL) gewonnen.

Anfang September geht es für die Kärntner nach Skandinavien zu den Retourspielen gegen Tampere (6.9.) und Frisk Asker (8.9.), ehe am 9. und 15. Oktober der EHC Biel mit den beiden österreichischen Teamspielern Stefan Ulmer und Peter Schneider wartet. Biel besiegte am Samstag zu Hause Tampere durch ein spätes Powerplay-Tor mit 1:0 und hält ebenfalls bei sechs Punkten. (APA; 1.9.2019)

Gruppe A:

KAC – Frisk Asker (NOR) 3:0 (2:0,0:0,1:0)

Klagenfurt, 3.038. Tore: Ganahl (8.), Neal (15./PP2, 59./PP)

Gruppe F:

Vienna Capitals – Djurgaarden Stockholm 1:2 (1:0,0:1,0:1)

Wien, 2.600. Tore: Wall (14./PP) bzw. Strandberg (24.), Wandell (45.)

Gruppe H:

Cardiff Devils – Graz 99ers 4:3 n.P. (0:1,3:1,0:1,0:0,1:0)

Tore: Bentivoglio (24.), Louis (32.), McNamee (39.), McMonagle (entscheidender Penalty) bzw. Hamilton (5., 57./PP), Lindner (36.)