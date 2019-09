Romelu Lukaku nach erledigter Arbeit. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Rom – Nur drei Mannschaften haben in Italien die ersten zwei Runden makellos überstanden: Neben Meister Juventus Turin, der schon am Samstag Napoli mit 4:3 schlug, gelang das am Sonntag auch Inter Mailand und Torino. Das entscheidende 2:1 der Mailänder in Cagliari erzielte Romelu Lukaku per Elfer (72.). ÖFB-Legionär Valentino Lazaro saß neuerlich auf der Bank. Torino siegte bei Atalanta 3:2.

Keinen Sieger brachte das Römer Stadtderby zwischen Lazio und AS. Die Roma ging im Olympiastadion durch Aleksandar Kolarov (17./Handelfer) in Führung, Luis Alberto (59.) sorgte für den verdienten Lazio-Ausgleich. Beide Teams trafen insgesamt sechsmal das Aluminium. (APA, 1.9.2019)